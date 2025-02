Ubisoft surprend les joueurs avec une mise à jour. Far Cry: New Dawn, l’épisode post-apocalyptique de la célèbre franchise, reçoit enfin une amélioration attendue depuis un bon moment. De quoi lui redonner un second souffle et offrir aux fans une fonctionnalité espérée depuis longtemps.

Un retour inattendu pour un Far Cry oublié

Ainsi Far Cry: New Dawn bénéficie enfin d’un mode 60 FPS sur Xbox Series X|S et PlayStation 5. Une annonce qui tombe au bon moment, juste avant l’arrivée du jeu dans le Xbox Game Pass, prévue pour le 4 février. Sorti en 2019, Far Cry: New Dawn est souvent resté dans l’ombre des autres opus. Pourtant, il propose une expérience unique. L’histoire se déroule après Far Cry 5, dans un monde ravagé par une explosion nucléaire. Contrairement à d’autres jeux post-apocalyptiques sombres comme Fallout ou Metro, New Dawn mise sur une esthétique colorée et vibrante.

Avec son ambiance atypique, ses combats nerveux et son gameplay typique de la saga, il a su séduire une partie des joueurs. Mais son statut de "spin-off" et sa sortie discrète l’ont empêché d’atteindre le succès des autres titres de la franchise.

Pourquoi cette mise à jour maintenant ?

L’annonce a surpris la communauté Far Cry. Beaucoup s’interrogent sur le choix d’Ubisoft de mettre à jour ce jeu, alors que d’autres titres plus récents n’ont pas encore reçu d’améliorations similaires. En réalité, le timing est parfait. Le jeu rejoint le Game Pass le 4 février, ce qui devrait attirer de nouveaux joueurs. Une mise à jour en 60 FPS est donc une excellente façon d’améliorer l’expérience et d’inciter les abonnés à s’y essayer.

D’ailleurs, Ubisoft a précisé que cette annonce n’était pas prévue. L’éditeur a dû désactiver la fonction "FPS Boost" sur Xbox pour appliquer cette mise à jour, ce qui aurait pu être remarqué. Il a donc choisi d’officialiser l’information plus tôt que prévu.

Avec cette mise à jour et son arrivée sur le Game Pass, Far Cry: New Dawn pourrait bien connaître un regain d’intérêt. Les joueurs qui l’avaient laissé de côté à sa sortie pourraient enfin lui donner une chance. Et ceux qui l’avaient déjà fini pourraient être tentés de s’y replonger avec une meilleure fluidité.

