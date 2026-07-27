Voilà déjà bientôt cinq ans que Far Cry 6 est sorti, et que l’avenir de la franchise se dessine doucement chez Ubisoft. Car l’éditeur n’a peut-être pas encore officiellement communiqué sur les prochains opus à l’heure où sont écrites ces lignes, mais cela fait tout de même plusieurs mois maintenant que des rumeurs font état de deux projets en développement :

Far Cry 7, qui serait donc la prochaine entrée majeure dans la franchise

Projet Maverick, un spin-off multijoueur prenant la forme d’un extraction-shooter

Et c’est plus précisément le second qui va nous intéresser aujourd’hui, puisqu’après avoir rencontré de nombreuses difficultés dans son développement jusqu’à présent, Ubisoft aurait finalement pris la décision d’annuler ce projet au profit d’un autre jeu Far Cry « très ambitieux ».

Ubisoft aurait annulé Projet Maverick pour un nouveau Far Cry

C’est en tout cas ce que vient tout juste de nous apprendre Insider Gaming dans un nouveau rapport, où l’on découvre qu’un « nouveau jeu dans l’univers Far Cry a franchi la phase de conception chez Ubisoft et est désormais en cours de développement chez Vantage Studios ». À en croire Tom Henderson, ce dernier serait né à la suite des problèmes rencontrés par Projet Maverick, qui aurait « depuis été annulé » par l'entreprise.

À la place, le studio aurait ainsi commencé à travailler sur un nouvel opus baptisé « Projet Kodiak » en interne, et décrit « comme un FPS en monde ouvert où les interactions entre les joueurs et les scénarios façonnés par les joueurs occupent une place centrale ». Le journaliste précise au passage que toutes les mécaniques liées au concept d’extraction-shooter, qui faisaient furieusement débat auprès des fans de Far Cry, auraient été abandonnées dans la foulée.

© Ubisoft.

Sa sortie serait encore lointaine, mais Far Cry 7 progresse

Malheureusement, pas plus d’informations sont disponibles pour le moment, même si les sources d’Insider Gaming semblent en parler comme d’un projet « très ambitieux » dont la sortie ne serait pas prévue avant plusieurs années au plus tôt. Heureusement, Ubisoft a d’autres projets sous le coude en attendant et devrait être en mesure de délivrer Far Cry 7 (ou « Projet Blackbird ») d’ici là, surtout sachant que le jeu semble « désormais être sur la bonne voie ».

Car après avoir lui aussi rencontré de nombreuses difficultés lors de son développement, le prochain opus de la franchise aurait récemment été décrit par Charlie Guillemot comme « franchement impressionnant » lors d’un entretien mené en interne chez Vantage Studios ; tout en laissant entendre que Far Cry 7 pourrait n’être que le « premier acte » s’il rencontre le succès escompté par la compagnie auprès du public.

L’avenir de la franchise reste encore bien mystérieux

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, précisons que tout ceci reste à prendre avec des pincettes pour le moment. Car même si la réputation des informations partagées par Insider Gaming n’est plus à faire, cela doit rester de l’ordre de la rumeur tant que rien n’aura été officialisé par Ubisoft. À ce jour, tout ce que l’on sait, c’est que Far Cry est désormais passé sous le joug de Vantage Studios, nouvelle succursale de l’éditeur également en charge des franchises Assassin’s Creed et Rainbow Six. Reste plus qu'à voir ce que l'avenir nous réserve réellement.

Source : Insider Gaming