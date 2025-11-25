Ça commence à faire un petit moment que l'on n'a pas vu Far Cry. La franchise semble pourtant toujours aussi importante pour l'éditeur d'autant plus qu'elle fait partie des quelques franchises élues à avoir été transférées dans la nouvelle branche partagée avec Tencent, avec Assassin's Creed et Rainbow Six. Alors que tout le monde attend des nouvelles de Far Cry 7, il va falloir être encore patient. Ubisoft a bien des plans pour la licence et ça s'annonce très prometteur, mais ce ne sont pas ceux que l'on espérait jusqu'ici.

Pas encore de Far Cry 7 mais un autre projet bien plus ambitieux encore

Il n'y aura donc toujours pas de nouvelles du septième épisode, qui n'est pour l'heure que l'objet de nombreuses rumeurs. En revanche, l'annonce est tout de même très importante pour la licence, et Ubisoft au sens large, puisque c'est un projet très ambitieux qui vient d'être officialisé. Ubisoft et FX (American Horror Story, Sons of Anarchy…) viennent d'annoncer la mise en route d'une série Far Cry qui sera chapeautée par Noah Hawley à qui l'on doit Fargo ou plus récemment Alien Earth. À la production, outre l'un des frères Guillemot pour le compte d'Ubisoft, on retrouve surtout de grands noms comme Rob Mac (Mythic Quest, Fargo, Always Sunny in Philadelphia…), un gage d'une certaine qualité. En tout cas, c'est une belle promesse.

Les fans ont déjà fait leur choix pour la nouvelle série, ce n'est pas une surprise

La série Far Cry est prévue pour être une série d'anthologie, ce qui veut dire que chaque saison devrait raconter une nouvelle histoire, changer de décor et même parfois de casting. Un format qui va parfaitement à la licence puisque c'est exactement ce qu'elle fait en jeux vidéo, où chaque épisode est totalement nouveau. Quelques exceptions existent, notamment avec Far Cry New Dawn, mais les séries d'anthologie peuvent elles aussi faire quelques exceptions, à l'instar d'American Horror Story par exemple.





De gauche à droite : Michael Mando (FC3), Giancarlo Esposito (FC6), Greg Byrke (FC5)

Pour l'heure, on ne sait pas si les jeux seront directement adaptés, ou si l'on aura le droit à quelque chose de totalement inédit, mais les fans font déjà entendre leur voix. Tout le monde ne demande qu'une chose : Far Cry 3 et son emblématique méchant Vaas, interprété par Michael Mando, que l'on retrouvera dans la peau de Scorpion dans le prochain Spider-Man Brand New Day. Les fans espèrent d'ailleurs que les acteurs ayant prêté leurs traits aux antagonistes dans les jeux reprendront leur rôle de grand méchant dans la série, comme Giancarlo Esposito (Far Cry 6) ou encore Greg Bryk (Far Cry 5).

source : Ubisoft