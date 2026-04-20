Cinq ans après Far Cry 6, un épisode qui marquait un certain essoufflement de la formule « FPS en monde ouvert bac-à-sable » d'Ubisoft, on n'a toujours rien vu de véritablement concret autour de Far Cry 7, si ce n'est via des leaks à la véracité toute relative. Entre-temps, le géant français a connu d'importantes restructurations, dont la création de Vantage Studios, une « maison créative » qui doit en chapeauter les licences majeures que sont Assassin's Creed, Rainbow Six et... Far Cry. Malgré l'engagement pleinement assumé du groupe à l'égard de cette franchise, le développement de ce nouvel épisode serait malheureusement un chemin de croix, selon un récent rapport d'insider.

Extraction d'informations peu encourageants pour Far Cry 7

La dernière fois qu'on a entendu parler de Far Cry 7, via un leak, on apprenait alors qu'il était question d'intégrer au titre un mode Extraction, histoire de coller avec la tendance des FPS du moment comme Arc Raiders, Escape from Tarkov ou encore Marathon. L'année dernière, Yves Guillemot, grand patron d'Ubisoft, avait en effet indiqué que le groupe allait « pousser de manière plus prédominante les aspects multijoueur de la licence licence » à l'avenir. Suite à cette annonce et aux leaks précités, les fans ont montré une certaine méfiance face à ce choix.

Histoire de couper la poire en deux, on a ainsi appris que Far Cry 7 disposerait à la fois d'une campagne solo, où il serait question de sauver une famille dans un délai imparti de 24 heures, s'inspirant donc de titres comme Dead Rising ou Deathloop, et aussi d'une expérience Extraction Shooter indépendante. Depuis ces révélations, nous n'avons malheureusement plus eu de nouvelles du titre, jusqu'à un récent rapport du généralement bien informé Tom Henderson d'Insider Gaming. Dans un récent podcast, celui-ci a sobrement indiqué que le jeu « traverserait un véritable enfer », sans hélas plus de précision.

S'agissant d'Ubisoft, Insider Gaming s'avère en général plutôt fiable, et on peut donc assumer que le développement de Far Cry 7 ne se déroulerait pas sous les meilleurs auspices. Il se pourrait toutefois qu'Ubisoft annonce de bonnes nouvelles à son sujet prochainement, à l'occasion par exemple du Summer Game Fest 2026 en juin. Pour l'heure, il ne nous reste qu'à souhaiter bon courage aux équipes travaillant dessus.

Source : Insider Gaming