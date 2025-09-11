La licence culte d'Ubisoft pourrait bien surprendre ses fans. Si vous attendez Far Cry 7 dans la droite lignée des épisodes précédents, la prochaine étape de la saga risque de bousculer vos habitudes.

Depuis plus de vingt ans, la licence s'impose comme une référence du FPS en monde ouvert. Chaque opus, l'un après l'autre, a tenté de renouveler la formule et de repousser ses limites. Pourtant, cette dernière s'est quelque peu essoufflée avec un sixième volet moins convaincant pour le public. Ubisoft semble alors vouloir rebondir en prenant un virage stratégique. De nouvelles déclarations laissent entendre que Far Cry 7 ne se contentera pas de reproduire une recette bien rodée, mais cherchera une nouvelle dynamique. Mais cette transformation risque d'inquiéter les fans de la première heure.

Un renouveau avec Far Cry 7 ?

Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, était présent à la New Global Sport Conférence qui se tenait à Riyadh, en Arabie Saoudite, les 23 et 24 août 2025. Au détour d'une interview, il a pu évoquer un certain Far Cry 7. C'est alors qu'il a déclaré que ce nouveau volet de la saga mettra davantage l'accent sur le multijoueur. L'objectif, explique-t-il, est de prolonger l'engagement des joueuses et joueurs sur la durée.

Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que Far Cry 7 fera l'impasse sur une campagne solo, à laquelle sont attachés les fans. Cette nouvelle orientation ouvre surtout la voie à une approche potentiellement hybride. Le jeu pourrait intégrer des mécaniques en ligne persistantes et pourquoi pas un mode compétitif. Des rumeurs circulent déjà sur un concept de compte à rebours scénarisé, proposant par exemple d'effectuer un sauvetage dans un temps défini in-game ; cela induirait éventuellement des sessions de jeu coopératives.

Ce virage pour Far Cry 7 n'est évidemment pas anodin. D'ailleurs, on s'étonnera que ce soit finalement cet opus numéroté — si c'est bien de lui dont il s'agit — qui soit concerné. En effet, les bruits de couloir faisaient plutôt écho d'un spin-off multijoueur sous le nom de code « Maverick ». Les plans auraient-ils changé pour se concentrer sur le prochain opus principal ? C'est en tout cas l'impression que ça donne.

L'arrivée de Tencent comme partenaire stratégique direct d'Ubisoft au travers d'une société commune ouverte en 2025, pourrait avoir influencé la production de Far Cry. Le géant chinois est expert dans le domaine des jeux en ligne. Dès lors, il serait susceptible de voir dans cette licence historique une opportunité d'élargir son champ d'action.

Jusqu'à présent, le multijoueur était un mode de jeu à part dans la licence, par exemple dans Far Cry 3. © Ubisoft.