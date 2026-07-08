Cinq ans après Far Cry 6, son successeur Far Cry 7 n'a toujours pas donné de nouvelles véritablement concrètes. Tout au plus avons-nous entendu dire que son développement serait visiblement un enfer. Autrement, on aurait déjà une petite idée de l'expérience qu'il proposera par l'entremise de divers leaks, dont certains remontant déjà à quelques années. Et voici que de nouveaux viennent apporter des détails supplémentaires, avec la potentielle promesse d'un changement de cap qui serait plus que bienvenu pour cette franchise d'Ubisoft qui n'a que peu évolué depuis l'excellent Far Cry 3 sorti... en 2012.

Un Far Cry 7 qui ne connaît pas la définition de la folie ?

En mai dernier, le leaker Rogue, généralement plutôt fiable pour tout ce qui touche à Ubisoft, avait évoqué que, malgré son développement apparemment compliqué, Far Cry 7 pourrait sortir courant 2027. Deux mois plus tard, il revient à la charge, après avoir également révélé de nouvelles informations potentielles autour du très attendu Splinter Cell Remake.

Tout d'abord, Rogue corrobore de précédents leaks relatifs à Far Cry 7, selon lesquels le jeu placera une limite de temps de 72 heures pour que le joueur sauve les membres de la famille de son personnage. Il a toutefois ajouté d'autres données qui suggèrent un changement de direction encore plus net par rapport aux précédents épisodes qui peinaient sérieusement à se renouveler. Il serait en effet question d'une expérience de « Boucle de survie à enjeux élevés mêlant PvE et PvP, basée sur la récupération de ressources et l'extraction ».

Far Cry 7 devrait donc mettre en place un système de gestion de ressources limitées, avec des mécaniques comme un abri pour les entreposer, une durabilité des armes, et encore de la chasse avec une faune comportant biches, renards ours et loups, entre autres. Le leak de Rogue suggère toutefois que Far Cry 7 ne disposerait pas de campagne solo à proprement parler, malgré la mention d'une faction portant le nom de « Fils de la Vérité », ce qui serait en effet un changement de cap radical si tel est bien le cas. Leak oblige, il convient d'attendre des informations officielles pour confirmer ou infirmer tout cela.

Source : Rogue sur X.com