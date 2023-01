Avec les problèmes chez Ubisoft on aurait pu penser que l'éditeur francophone allait en profiter pour parler plus vite de sa saga Far Cry.

Depuis quelques temps nous avons pu apprendre les problèmes qui secouent hélas l'éditeur francophone Ubisoft. En cause notamment, les investisseurs de la société veulent réduire les coûts d'environ 215 millions de dollars. Avec forcément à la clé de mauvaises choses dont des annulations de 3 gros jeux. Néanmoins on sait que de gros AAA sont encore en attente comme notamment un certain Avatar : Frontiers of Pandora et Assassin's Creed Mirage. Mais quid de Far Cry 7 ?

Far Cry 7, quelques nouvelles ?

Selon Tom Henderson, initié que l'on ne présente plus, Far Cry 7 est en développement sous le nom de code Project Blackbird, et un projet multijoueur Far Cry, nommé Project Maverick, est lui en développement chez Ubisoft Toronto sous le nom de Project Maverick. Fait intéressant, ces projets auraient commencé par être un jeu unique sous l'égide du producteur de longue date Dan Hay, mais lorsqu'il a quitté Ubisoft pour devenir directeur général de Blizzard, la décision a été prise de diviser le jeu en deux.

Henderson semble en connaitre d'avantage sur le projet multijoueur Far Cry, qui, selon lui, est un jeu de tir hardcore façon Escape From Tarkov avec mort permanente, système de sac à dos, des contrats et autres caractéristiques commune. Il affirme aussi dans le même temps que le jeu se déroule dans la nature sauvage d'Alaska. Par contre, Henderson en sait moins sur Far Cry 7, et il suppute simplement le fait qu'il se déroulerait aussi logiquement dans la même zone géographique. Tout cela reste à prendre avec des pincettes mais on pourrait imaginer un système intéressant de gestion du froid avec de nombreuses mécaniques de jeux pour forcer le joueur à s'adapter.

Avec pourquoi pas un système d'abri spécifique, un peu comme avec la radioactivité dans Metro 2033 ainsi qu'un cycle nuit beaucoup plus long. Que pensez-vous de la potentialité d'un jeu se déroulant en Alsaka ? Cela pourrait t-il vous convaincre comme destination ?