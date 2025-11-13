Ça commence à devenir concret. Attendu d'ici à la fin 2026 selon plusieurs rumeurs, le projet Blackbird, soit Far Cry 7, continue de se monter dans les studios d'Ubisoft. Après un sixième opus qui n'a pas vraiment fait l'unanimité, ce nouvel épisode pourrait augurer des changements à double tranchant pour la licence. Cela dit, seuls les fans pourront en juger. Ça tombe bien, car les premières images du jeu auraient leaké avant l'annonce officielle de l'éditeur.

Des leaks qui donnent déjà un aperçu de Far Cry 7

Les dataminers ont encore frappé. Un certain Rogue (@AgaiinTx sur les réseaux sociaux), qui a notamment opéré sur feu XDefiant, a déterré des images du futur FPS d'Ubisoft. En fouillant dans des fichiers, il a ainsi partagé plusieurs informations sur Far Cry 7. Cela concernerait exclusivement le mode Extraction du jeu et non sa campagne solo. Néanmoins, certains détails devraient aussi être représentatifs de ce qui nous attendrait dans l'histoire principale.

Ainsi, Rogue nous apprend que le mode Extraction de Far Cry 7 se déroulerait en Alaska, sur une carte nommée « Paradise Park ». Il faudrait donc s'attendre à un environnement plutôt montagneux. Il se pourrait en plus que les animaux sauvages soient de la partie et attaque les joueurs. La campagne solo, elle, aurait des chances de se dérouler dans un autre cadre. Il cite également plusieurs noms de mission (« Airspace », « NASA HQ », « Verzion Centre », « JFK Centre »), sans savoir dans quel mode nous les rencontrerions. Les images sont consultables en ligne.

Le dataminer avance en outre que l'un des protagonistes du mode Extraction serait un homme d'une trentaine d'années, avec une barbe. Aussi, il partage un aperçu de celui qui porterait la casquette d'antagoniste dans Far Cry 7. Plus exactement, c'est un portrait de famille qu'il présente. Celui-ci laisse entendre que le personnage pourrait être issu d'une famille de la haute société. Les éléments de décor laisse enfin planer une ambiance de complot, comme vous pouvez le voir sur les images qui ont leaké.

Enfin, Rogue reste sur une prédiction de sortie dans les deux prochaines années. Pour lui, Far Cry 7 arriverait donc entre 2026 et 2027. Cette éventualité pourrait d'ailleurs signifier qu'Ubisoft l'envisage comme un jeu cross-gen. Dernier détail, le jeu serait développé sur le moteur Snowdrop, à l'instar du remake de Splinter Cell. Un outil moderne donc, utilisé par les équipes pour ses projets les plus actuels.

Environnement de Far Cry 5. © Andrejs Verlis pour Ubisoft.