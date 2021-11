Si Far Cry a su rebondir après un deuxième épisode décrié, c'est grâce à lui. Vaas Montenegro, qui marqué de son empreinte la série, ce sera vous, très prochainement, dans Far Cry 6.

L'information avait fuité avant l'Ubisoft Forward de cet été et confirmée rapidement. Le Season Pass de Far Cry 6 donne accès à trois DLC nous laissant incarner Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed, les antagonistes charismatiques de Far Cry 3, Far Cry 4 et Far Cry 5, respectivement campés par Michael Mando, Troy Baker et Greg Bryk. Le premier vient donc de trouver sa date de sortie. Vaas : Folie sera disponible le 16 novembre à minuit.

Et c'est Michael Mando, interprète de cet antagoniste inoubliable qui a eu la primeur de l'annonce sur les réseaux sociaux. Non sans un brin d'enthousiasme.

Souviens-toi du Vaas de Soissons

Après la mise mise à jour de la semaine passée, voilà donc un contenu supplémentaire qui donnera une bonne raison de relancer le FPS en monde ouvert d'Ubisoft. Sans rappel par e-mail. Vaas Montenegro a largement contribué au regain de popularité de Far Cry. Et l'on peut en effet remercier l'acteur canadien aperçu dans Orphan Black et Better Call Saul. Par ses performances en anglais comme en français, il a élevé son avatar au rang de vilain iconique du jeu vidéo. Il figure d'ailleurs très bien dans le classement que nous avions établi en 2015.

Profitons-en pour effectuer un retour dans le passé, en 2012, quand Michael Mando avait accordé à RaHaN une interview décontractée pour parler de ce personnage auquel il a finalement tout apporté :

Un pitch en attendant

Espérons que son retour saura charmer les fans. Terminons avec les bases du DLC, désormais connues :

Devenez le méchant et plongez dans l'esprit de Vaas Montenegro (Far Cry 3) pour combattre vos démons intérieurs dans ce tout nouvel épisode de DLC unique. Dans cette aventure en die and retry, découvrez le passé de l'antagoniste emblématique en explorant des lieux uniques dans une version démente de Rook Island, à la recherche de clés qui vous permettront de vous échapper de votre esprit.

Au risque de nous répéter : rendez-vous le mardi 16 novembre, donc.