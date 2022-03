En plus de promotions, le FPS d'Ubisoft Far Cry 6 est jouable gratuitement du 24 au 27 mars. Une version d'essai qui vous laissera parcourir la mission crossover avec Stranger Things.

C'est l'occasion de faire l'expérience de Far Cry 6 lors du week-end gratuit arrangé par Ubisoft. Du 24 au 27 mars, cet épisode et ses DLC sont mis à votre disposition sans contrepartie. Une nouvelle mission The Vanishing, en collaboration avec Stranger Things, est également jouable.

Une offre qui ne se refuse pas

Que diriez-vous d'un voyage express à Cuba pour rencontrer Giancarlo Esposito qui mène sa révolution pas vraiment révolutionnaire ? C'est ce que propose Ubisoft avec une version d'essai gratuite mais complète de Far Cry 6, sur (presque) toutes les plateformes. En effet, FC6 est jouable gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC (Epic Games/Ubisoft Store), mais pas Stadia.

Durant trois jours, vous avez accès au jeu dans son intégralité avec les DLC (non payants) sortis depuis le lancement. L'autre avantage, c'est que vous pouvez découvrir cet opus dans ce cadre seul ou en coopération. Et ce n'est pas tout car un nouveau contenu sort ce 24 mars.

L'éditeur français s'associe en effet à la série phare de Netflix Stranger Things pour une missions spéciale, The Vanishing. On en sait pas beaucoup plus si ce n'est que l'expérience devrait être plus orientée "horreur", avec une île de Yara en mode Monde à l'Envers où les gens disparaissent.

Des promotions sur Far Cry 6

Si l'expérience se révèle concluante, vous pourrez la prolonger en acquérant le titre à moindre coût, en gardant toute votre progression. Et là, tout le monde est dans le même bâteau.

Voici les promotions autour de Far Cry 6