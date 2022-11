Far Cry 6 est encore offert. Une nouvelle mise à jour ajoute également un mode prisé des joueurs, en attendant la sortie d'une extension qui réserve une expérience sous acides.

Ubisoft propose une séance de rattrapage à ceux qui n'ont pas pu essayer Far Cry 6 pour 0 euro. Mais l'éditeur a aussi d'autres annonces toutes fraîches.

Far Cry 6 est gratuit à nouveau, les détails

Far Cry 6 est gratuit mais il y a un changement dans la procédure. Terminée l'offre à durée limitée, vous pourrez prendre tout le temps nécessaire pour découvrir le jeu, du moins une partie. Il y a en effet une restriction : seule la région Isla Santuario et les 7 premières missions principales sont disponibles. Au-delà, il faudra sortir la carte bleue pour la version complète mais la bonne nouvelle, c'est que votre progression sera conservée et donc transférable sans problème.

Dans une mise à jour « Title Update 6 », Ubisoft introduit aussi le New Game+ de Far Cry 6. Un mode pour recommencer le jeu en gardant des équipements débloqués auparavant. Et attention, le patch est lourd, très lourd sur toutes les plateformes :

PC : 26,31 Go

Xbox One : environ 15 Go

Xbox Series X|S : entre 25,5 et 40 Go

PS4 : environ 23 Go

PS5 : 26.6 Go

La mise à jour corrige également des bugs et améliorer l'interface utilisateur. La fonctionnalité « Completionist aid », littéralement « l'aide aux complétionnistes », qui permettra à ces derniers de mieux suivre leur avancée pour chaque région du jeu grâce à un widget.

Le DLC psychédélique Entre Deux Mondes

Le 6 décembre prochain, Ubi sortira l'extension payante Entre Deux Mondes de Far Cry 6. Un titre qui porte bien son nom car Dani Rojas, le personnage principal (ici dans sa variante féminime), sera piégée dans un étrange univers parallèle. Elle sera escortée par une IA, FAI (rien à voir avec le fournisseur Internet), qui la guidera pour retrouver cinq fragments brisés.

En plus de peut-être avoir une dimension rogue-lite, ce DLC sera un peu plus stratégique avec des combats qui demanderont d'alterner entre des munitions de différentes couleurs en fonction des ennemis. Contrairement aux précédents ajouts, celui-ci est affiché au prix de 19,99€.