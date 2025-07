Fantasy Life i La Voleuse de Temps accueille une mise à jour conséquente pour vous offrir un tas d'ajustements et de nouveautés. Elle est déjà disponible.

2025 accueille décidément un tas de bonnes surprises. La fraîcheur est au rendez-vous avec des propositions qui se démarquent souvent par leur mélange de légèreté et de profondeur à la fois, à l'instar de Fantasy Life i : La Voleuse de Temps. Le dernier jeu de Level-5 a déploie d'ailleurs une nouvelle mise à jour de taille pour continuer d'améliorer son expérience.

Fantasy Life i s'offre un patch majeur

Fantasy Life i va continuer de bien vous occuper ! En attendant la grosse mise à jour qui doit ajouter un mode roguelike à l'expérience, le titre accueille un patch plein de nouveaux contenus. Sorti hier, mercredi 2 juillet, il intègre trois défis supplémentaires par exemple, mais aussi plusieurs matériaux, vêtement et objets inédits. De plus, divers éléments d'équipement ont reçu des ajustements, notamment dans leur design.

De plus, les équipes de LEVEL-5 ont planché sur l'optimisation de Fantasy Life i. Cela vaut en particulier pour les interfaces, qui devrait être plus ergonomiques dorénavant. Certains conflits entre plusieurs options ont aussi été réglés pour un plus grand confort en jeu. De même, les joueurs PC sur Stem vous pouvoir réaffecter plusieurs touches, un ajout bienvenu.

Enfin, le passage de Fantasy Life i à la version 1.4.0 vient corriger un bon nombre de bugs. Ainsi, plusieurs soucis rencontrés avec des PNJ et des mobs. Le multijoueur connaît aussi quelques ajustements, empêchant désormais l'apparition de boss en double par exemple. Enfin, notons qu'une attention toute particulière a été apportée pour la Nintendo Switch 2. Le patch améliora entre autres les vibrations de la manette pro et offre un bon coup de polish pour l'affichage sur votre écran de télé.

© LEVEL-5.

Patch notes détaillé de la mise à jour de juillet

Améliorations graphiques sur Nintendo Switch 2 : Amélioration de la qualité globale de l'affichage, remédiant notamment au flou sur certains grands téléviseurs. Ajout en plus d'une option permettant d'acheter le pack de mise à niveau de l'édition Nintendo Switch 2 directement depuis l'écran titre. Ajustement des vibrations de la manette Nintendo Switch 2 pro.

Nouveaux contenus pour Fantasy Life i : Ajout de trois nouveaux défis dans la zone dédiée. Ajout de nouveaux matériaux, armures et objets : Matériaux : Fil de soie scintillante, Soie scintillante. Armures (vêtements) : Chapeau de fille moderne, Vêtements de fille moderne, Bottes de fille moderne, Chapeau de garçon rétro, Vêtements de garçon rétro, Sandales de garçon rétro, Bandeau de cheveux sucré, Robe en ruban sucrée, Chaussures sucrées. Objets : Horloge spirituelle, Lanterne à feuilles rouges, Lanterne à feuilles jaunes, Lanterne à feuilles bleues, Chaise à honewort, Chaise à ginkgo, Chaise à dicot, Table Chilly, Pot de fleurs Topiaire Gingko, Pot de fleurs Topiaire Dicot, Chaise longue Plushling. Nouvelles recettes à la boutique du camp de case et dans la liste des marchands. Les recettes déjà achetées n'apparaissent plus dans l'inventaire aléatoire du marchand.

Optimisation du camp de base : Vous pouvez dorénavant déplacer les bâtiments du camp de base même si le nouvel emplacement chevauche le précédent. L'apparence des ponts et des escaliers peut maintenant être modifiée par le biais d'un remodelage. Le type de ferme peut à présent être modifié par le biais d'un remodelage.

Améliorations liées aux équipements : Ajout d'une fonctionnalité permettant de modifier l'équipement de tous les compagnons à partir du menu Équipement. Ajustement du design des modèles d'équipement suivants : Top de charpentier, Tenue de scieur, Gilet de chasseur, Gilet de tireur d'élite.

Ajustement de l'interface : L'interface utilisateur du menu de sélection des recettes pendant l'artisanat a été ajustée pour refléter clairement les changements de capacité d'artisanat lors du changement de compagnon. Cet ajustement n'affecte que l'interface utilisateur et n'a pas d'impact sur la capacité d'artisanat réelle. Ajout d'un affichage pour montrer les niveaux de chaque vie dans une seule vue. Ajout d'un indicateur pour montrer si une vie peut être classée. Ajustement du texte de la quête de guilde « Rétablir un total de ● Étrangleurs dans leur forme d'origine » en « Augmenter les Insulaires d'un total de ●. » Ce changement n'affecte pas les conditions d'achèvement des quêtes proprement dites. Ajout en plus d'une fonctionnalité permettant d'acheter l'édition numérique de luxe (mise à niveau de l'édition) depuis l'écran de titre. Ainsi, un logo s'affichera sur l'écran titre si l'édition numérique de luxe a déjà été achetée. Ajout d'une fonctionnalité permettant d'afficher une partie des informations de mise à jour sur l'écran de titre. Sur Steam : ajout de la liste des entrées clavier et souris. Sur Steam : Ajout d'une fonctionnalité permettant d'ouvrir la liste des commandes du clavier et de la souris en appuyant sur la touche "F10". Ajustement des contrôles sur PC (Steam), sous « Contrôles » dans le menu Options, plusieurs actions clavier peuvent dorénavant être réaffectées.

Correctifs de bugs de Fantasy Life i : Correction d'un problème où la capacité d'artisanat affichée dans le menu de sélection des recettes pendant l'artisanat d'objet ne correspondait pas à la valeur réelle. Cette correction s'applique uniquement à l'interface utilisateur et n'affecte pas la capacité d'artisanat réelle. Résolution d'un problème où vaincre des ennemis dans les Terres de Moltana n'ajoutait pas correctement les points de zone de cette région. Correction d'un problème où l'animation pour l'acquisition d'un Etrangleur ne se déroulait parfois pas correctement après avoir accompli toutes les quêtes dans un village de Ginormosia. Ce problème n'affectait que l'animation ; l'Etrangleur était toujours correctement ajouté à l'inventaire. Résolution d'un problème en multijoueur où les objets artisanaux placés sur les meubles n'étaient pas visibles par les autres joueurs. Correction d'un problème en multijoueur où les légumes boss dans les fermes pouvaient parfois apparaître en double. Résolution d'un problème en multijoueur où les ennemis vaincus ou les objets ramassés n'étaient pas enregistrés dans l'encyclopédie. Correction d'un problème dans les quêtes de guilde du camp de base où le décompte de l'« artisanat improvisé » était basé sur le nombre d'objets fabriqués plutôt que sur le nombre de fois où l'artisanat était effectué. Résolution d'un problème où les copains du camp de base n'évitaient pas les objets de clôture comme prévu. Correction d'un problème où les copains du camp de base ne pouvaient pas traverser les ponts ou les escaliers. La limite d'infrastructure ne rencontre plus de problème pour se mettre à jour à 20. Correction d'un problème où les récompenses quotidiennes du menu Activités pouvaient être reçues deux fois sous certaines conditions. Résolution d'un problème où, pour certaines compétences débloquées via le tableau des compétences, les valeurs affichées dans la liste des compétences ne correspondaient pas aux valeurs réelles débloquées. Cette correction ne concerne que l'interface utilisateur et n'a pas d'impact sur les valeurs réelles. Correction d'un problème où les quantités d'objets n'étaient pas affichées correctement lorsque l'on détenait plus de 256 exemplaires d'un objet particulier. Résolution d'un problème dans la demande personnelle "Le trésor de Ranoa", où la quête pouvait parfois être acceptée à nouveau après avoir été complétée. Les joueurs voyant la quête réapparaître devront l'accomplir à nouveau. Correction d'un problème où les effets de statut ne pouvaient pas être appliqués correctement lorsque l'effet de l'interrupteur du chasseur et l'effet d'une compétence d'équipement se déclenchaient en même temps. Correction d'un problème dans le jeu en coopération avec Trip (jeu familial 2P) où la guérison échouait si l'avatar était sur une monture. Sur Steam : dorénavant, vous ne rencontrerez plus de problème pour obtenir les bonus de précommande.