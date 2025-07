Le petit monde coloré de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time continue de s’agrandir. Après un lancement réussi en mai dernier, le jeu de rôle signé Level-5 dépasse aujourd’hui 1,2 million d’exemplaires vendus dans le monde. Un joli score pour un titre qui mêle aventure, simulation de vie et gestion d’île. Et pour fêter ça, plusieurs nouveautés sont au programme.

Fantasy Life i et la Switch 2

C’est confirmé : une édition physique du jeu Fantasy Life i sortira le 7 août 2025 au Japon, sur Nintendo Switch 2. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient une version en boîte. Mieux encore, le jeu sera bien présent entièrement sur la cartouche. Pas besoin de téléchargement complémentaire.

Autre point rassurant : cette édition japonaise de Fantasy Life i proposera plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. De quoi intéresser les joueurs du monde entier, qui pourront importer le jeu sans souci. Les précommandes sont déjà disponibles chez plusieurs revendeurs spécialisés.

Un mode Photo pour capturer vos plus beaux moments

Autre bonne nouvelle : un mode Photo arrive très bientôt via une mise à jour gratuite pour Fantasy Life i. Il sera disponible d’ici la fin juillet. Vous pourrez y choisir les poses de vos personnages, mettre en scène vos constructions ou encore capturer les meilleurs recoins de votre île. Level-5 ira même plus loin en organisant un concours communautaire, pour permettre aux joueurs de partager leurs créations. L’occasion parfaite de découvrir les îles des autres joueurs, et pourquoi pas, de s’en inspirer.

Enfin, une mise à jour gratuite baptisée "Update the World" est également prévue. Elle apportera un tout nouveau mode de jeu, plus axé exploration et défis. Au programme : un système de roguelike en monde ouvert, avec des zones générées aléatoirement et une progression différente.

Ce changement de ton pourrait bien séduire les joueurs à la recherche de nouveauté, tout en conservant le charme de Fantasy Life i. Et pour ceux qui possèdent déjà le jeu sur Switch 1, pas de panique : un passage payant vers la version Switch 2 est prévu, à petit prix.

Source : Level-5