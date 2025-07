Fantasy Life i continue de faire plaisir à sa communauté. Pour fêter un cap symbolique, les développeurs offrent un cadeau surprise aux joueurs du monde entier. Et cette fois, ce ne sont pas de simples babioles : les récompenses sont taillées pour les artisans les plus ambitieux du jeu.

Un beau cadeau sur Fantasy Life i

Sorti en mai dernier, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time connaît un vrai succès commercial. Level-5 a annoncé que les ventes mondiales, toutes plateformes confondues, ont désormais dépassé les 1,2 million d'exemplaires. Un joli score pour ce spin-off mélangeant RPG et simulation de vie dans un univers mignon et détendu.

Pour remercier les joueurs, le studio a publié un nouveau code cadeau qui permet d’obtenir une sélection de matériaux légendaires, idéals pour améliorer vos équipements ou fabriquer de puissants objets.

Le code K9E8VADB est à saisir dans le menu dédié du jeu. Il donne accès à la récompense suivante :

On retrouve 3 x Legendary Don Horn

3 x Legendary Don Meat

3 x Legendary Shiny Diamond

Mais aussi 3 x Legendary Divine Log

3 x Legendary Rocket Fish

3 x Legendary King Spud

Autrement dit, un ensemble rare sur Fantasy Life i, utile et très convoité par les joueurs de haut niveau. De quoi ravir les apprentis forgerons comme les collectionneurs de ressources.

Une communauté toujours au rendez-vous

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. La communauté Fantasy Life i a massivement salué ce geste. Certains en ont profité pour suggérer de futures améliorations (comme des spawns plus fréquents pour certains monstres ou l’ajout de cristaux de monstres dans Ginormosia), tandis que d’autres ont simplement remercié les développeurs pour leur générosité.

Ce code cadeau s’inscrit dans une série de mises à jour régulières que Level-5 déploie depuis la sortie du jeu. Une nouvelle version physique pour la Switch 2 est attendue en août, avec en prime un mode photo inédit et un DLC gratuit transformant le jeu en aventure roguelike.

Source : Level-5