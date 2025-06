C'est le petit succès qu'on n'attendait pas certainement cette année, et pourtant ! Fantasy Life i La Voleuse de Temps crée la surprise sur PC et consoles depuis sa sortie, le 21 mai dernier. Avec une formule pleine de fraîcheur qui reprend les bases du précédent opus tout en marchant sur les traces d'un certain Animal Crossing, le titre de LEVEL-5 a su convaincre le public. C'est même peu de le dire puisqu'il passe un cap symbolique important et célèbre cela avec une grosse annonce.

Fantasy Life i fête son succès avec une belle annonce

En moins d'un mois, l'ambitieux Fantasy Life i La Voleuse de Temps a attiré le public. Ainsi, le 19 juin dernier, le studio LEVEL-5 annonçait que son nouveau jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires ! C'est pourquoi il a décidé de célébrer la bonne nouvelle avec toute sa communauté en lui offrant du contenu gratuit qui devrait beaucoup plaire.

D'abord, la grande nouvelle est tout bonnement l'arrivée d'un DLC gratuit intitulé « Update the World ». Le communiqué expliqué qu'il proposera une « version évoluée de Giganterrarium ». Parmi les grosses nouveautés qu'il inclura, il y aura un « nouveau personnage jouant un rôle pivot » et surtout un mode de jeu roguelike inédit pour Fantasy Life i. La date de déploiement n'a pas encore été communiquée, mais le studio indique plancher actviement dessus.

Artwork du nouveau personnage. © LEVEL-5.

Des cadeaux offerts pour fêter le million !

Pour patienter, LEVEL-5 vous fait aussi de jolis cadeaux pour Fantasy Life i ! Si votre jeu est à jour, il y en a déjà un qui doit vous attendre dans le coffre de la « Guilde carrières & paladins ». Il s'agit d'une monture Pégase très classe pour vous balader dans les zones ouvertes. Notez toutefois qu'il faut avoir suffisamment avancé dans le chapitre 2 de l'histoire principale pour débloquer la fonctionnalité monture.

Ensuite, une tenue spéciale vous est offerte dans Fantasy Life i à l'aide d'un code-cadeau. Sans trop en dire, elle devrait beaucoup faire sourire les fans d'Animal Crossing. Pour l'obtenir, la démarche est très simple. Commencez par vous assurer que votre PC ou console est bien connecté à internet. Ensuite lancez le jeu et suivez le processus :

Continuez votre partie et ouvrez le menu (votre 'tablette').

(votre 'tablette'). Allez ensuite dans le menu « Livraisons » (l'icône d'un cadeau).

(l'icône d'un cadeau). Saisissez le code : AF579XS2 .

. La « Tenue raton-laveur » vous attend automatiquement dans votre garde-robe !

© LEVEL-5.