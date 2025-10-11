Vous êtes fans de No Man’s Sky et vous adorez explorer l’espace, mais rien de neuf à vous mettre sous la main ? Pas de souci, ce tout nouveau jeu semble clairement fait pour vous.

L'espace n’a pas fini de nous faire rêver. Après No Man’s Sky, un nouveau challenger se prépare à décoller sur Nintendo Switch 2 et 1, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Son nom : Starseeker: Astroneer Expeditions. Devolver Digital et System Era Softworks viennent de dévoiler 17 minutes de gameplay, et autant dire que cette aventure coopérative s’annonce à la fois déjantée, colorée et pleine de promesses.

Une aventure spatiale pleine d’humour et d’action pour ce No Man's Sky like

Ici, pas de solitude infinie comme dans No Man’s Sky. Starseeker mise avant tout sur le multijoueur et la camaraderie. Vous débutez votre périple à bord de l’ESS Starseeker, une station spatiale dirigée par la bande de scientifiques la plus loufoque de la galaxie : la Fronteer Force.

Avant chaque mission, vous préparez votre équipement, vous échangez des ressources, et surtout… vous improvisez. Car dans Starseeker, la préparation n’exclut pas la folie : certains préfèrent emporter des ballons de plage ou des feux d’artifice plutôt que du matériel utile. Résultat ? Des situations imprévisibles et souvent hilarantes. Un peu comme No Man’s Sky parfois finalement.

De la coopération et du chaos contrôlé

Une fois prêts, les joueurs, jusqu’à quatre en escouade, s’élancent vers des planètes hostiles pour accomplir des missions chronométrées. Chaque expédition est une course contre la montre où tout peut dégénérer : tempêtes, créatures étranges ou simples erreurs humaines. Façon No Man's Sky.

Mais c’est justement ce chaos qui fait le charme du jeu. Après chaque mission, tout le monde se retrouve sur la station pour fêter ses victoires, échanger ses trouvailles et débloquer de nouvelles zones d’atterrissage. Starseeker est pensé comme une aventure collective, où la science flirte avec la fête foraine.

Visuellement, le jeu conserve la patte d’Astroneer, avec ses formes douces et son univers presque pastel. Mais il franchit un cap. Les environnements sont plus riches, plus variés et plus vivants, avec une vraie personnalité pour chaque planète. Certaines rappellent clairement No Man’s Sky, mais avec une touche plus artisanale et plus comique.

Chaque monde est entièrement conçu à la main, ce qui garantit des zones uniques et des surprises à chaque expédition. Ce soin du détail pourrait bien faire la différence, là où d’autres jeux spatiaux reposent sur la génération procédurale. Prévu pour le troisième trimestre 2026, Starseeker: Astroneer Expeditions sortira partout (ou presque). Devolver promet une aventure complète dès le lancement, avec des mises à jour régulières et un univers en expansion.

Source : Devolver