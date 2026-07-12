Le 17 septembre 2026, les amoureux de tactical-RPG n’auront que Fire Emblem Weaves’s Fortune. Mais avant que le mastodonte du genre n’arrive en exclu Nintendo Switch 2, les joueurs vont pouvoir tester gratuitement un autre jeu du genre.

Avant Fire Emblem Weaves’s Fortune, la prochaine grande exclusivité Nintendo Switch 2, les amateurs de de tactical-RPG pourront s’échauffer avec Brigandine Abyss. A quelques semaines de sa sortie, Happinet et NIS America annoncent qu’une démo gratuite sera disponible dès le 30 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series X.

Les fans de Fire Emblem vont pouvoir tester gratuitement Brigandine Abyss avant sa sortie

Les joueurs PC ont déjà eu l’occasion de prendre la température depuis le mois de mai sur Steam. D’ici quelques semaines, ce sera au tour des joueurs consoles de poser leurs mains sur ce qui s’annonce comme l’un des deux grands représentants du tactical-RPG de l’année. Cette démo gratuite de Brigandine Abyss donnera ainsi accès aux deux premières saisons de deux campagnes distinctes. D’un côté, Largo enquête sur l’étrange corruption qui transforme les dragons en marionnettes du mal. De l’autre, Garnet et sa troupe tiennent tête à l’imposant Empire Abyssloa. Chacun de ces pans narratifs sera naturellement rythmé par plusieurs combats, fer de lance à ce qui se présente comme une alternative sérieuse à Fire Emblem Weaves’s Fortune, attendu le 17 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2.

S’il rappelle forcément les grandes heures de Fire Emblem, Brigandine Abyss a son propre cachet. Entre ses phases d’organisation, où l’on recrute des monstres, on envoie ses unités en mission et on prépare ses armées, puis des affrontements tactiques sur des cartes en grille hexagonale où chaque erreur peut coûter cher ; le jeu met l’accent sur le contrôle du terrain et la planification nécessaire pour y parvenir. Plus que jamais, le placement et la gestion des troupes seront au cœur du tactical-RPG.

Bande-annonce officielle de Brigandine Abyss

Pas de transfert de sauvegarde vers la version finale

A noter que cette démo gratuite de Brigandine Abyss ne permettra pas de conserver sa progression lors de la sortie finale du jeu, le 27 août 2026 sur consoles. Si la licence n’a pas la même notoriété que son homologue de Nintendo, elle peut se targuer d’avoir un casting de développeurs all-stars. Makoto Yamamoto (Sengoku Basara) est à la réalisation, Masayuki Horikawa (Fire Emblem: Path of Radiance) à la supervision, et Iduru Matsuno (Sengoku) au scénario. Pour rappel, le jeu promet au total six campagnes indépendantes, chacune centrée sur un personnage et un point de vue différent sur ce conflit de grande ampleur.

Source : NIS America