Xbox aurait tué dans l'œuf un projet Fallout inédit qui aurait pu permettre aux joueurs de patienter avant Fallout 5. Mais il faut croire qu'il va bien falloir prendre son mal en patience jusqu'au bout.

Tout le monde attend Fallout 5 de pied ferme, d'autant plus que la série Fallout de Prime Video a très largement relancé la machine. Pour l'heure, mis à part quelques rumeurs concernant de potentiels remasters, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, Bethesda préférant s'occuper d'un certain The Elder Scrolls 6 pour le moment. Mais d'après Jeff Gerstmann, cofondateur de Giant Bomb, c'est surtout du côté de chez Xbox qu'il faut surveiller, puisque la marque était en train de préparer une très grosse surprise.

Xbox aurait finalement annulé un jeu Fallout inédit

D'après Jeff Gerstmann, Xbox avait « un projet Fallout en développement », mais que le jeu aurait finalement été avorté. « Je pense qu'il ne verra finalement pas le jour » précise-t-il. L'informateur ne dévoile pas vraiment la nature de ce jeu inédit qui, on s'en doute, n'est assurément pas Fallout 5. Un remake ou un spin-off éventuellement, pourquoi pas. Mais il serait étonnant qu'une maison autre que Bethesda vienne s'occuper des sorties majeures de la série.

Gerstmann le dit lui-même, il pense que Todd Howard et ses équipes savent ce qu'ils font et veulent en garder le contrôle plutôt que de confier le travail à d'autres équipes en ce qui concerne les séries principales. C'est valable pour Fallout mais aussi The Elder Scrolls. La sous-traitance n'est finalement réservée qu'aux jeux et projets plus secondaires comme le remaster d'Oblivion, ou les quelques portages en VR par exemple. Jeff Gerstmann affirme d'ailleurs que le remaster de Fallout 3 serait certainement lui aussi chapeauté par un studio externe.

Quoi qu'il en soit, les fans eux n'ont que leurs yeux pour pleurer puisque pour le moment, la franchise semble être totalement à l'arrêt, ou presque. Reste que Fallout 76 se porte très bien et continue de se mettre à jour, tandis que Fallout 4 est finalement arrivé sur Nintendo Switch 2 après avoir reçu sa très attendue mise à jour new gen sur PS5 et Xbox Series il y a quelques temps. De son côté Xbox est en plein remaniement avec l'arrivée d'Asha Sharma à sa tête, et de Matt Booty en tant que vice-président.

Source : Jeff Gerstmann Show