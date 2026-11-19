Fallout est désormais l’un des bastions de Microsoft. Du tumulte des grandes manœuvres de restructuration de Xbox est né un jeu en collaboration avec Obsidian, qui a officiellement débuté son développement, toujours en parallèle de ceux de Fallout 5 et des remasters de New Vegas et du troisième épisode. Mais ce cher Todd Howard l’avait laissé entendre à plusieurs reprises, Bethesda cherche de nouvelles façons de faire patienter les joueurs entre deux saisons de la série et la sortie du prochain épisode numéroté. Et cela devrait passer par des spin-offs qui n’ont rien à avoir avec les RPG post-apocalyptiques ou des FPS remplis de goules. Un organisme de classification vient en effet de leaker ce qui s’annonce déjà comme le jeu le plus mignon de la saga à ce jour : A Wasteland Full of Cats. Oui vous avez bien lu, Fallout avec des chats.

A Wasteland Full of Cats, le jeu Fallout le plus félin a leaké

A la suite d’un accident dans un Abri, tous les chats qui y vivaient prennent la poudre d’escampette et se retrouvent dispersés dans les Terres désolées. Dans les patounes d’un de ces félins, vous serez alors chargés de retrouver ses congénères avec l’aide de quelques personnages rencontrés en chemin. Une mission de sauvetage qui change des guerres de factions habituelles de Fallout et autres querelles autour de l’eau potable. Derrière cette drôle d’histoire se cache un studio bien connu des amateurs de jeux cosy : DEVCATS, réputé pour sa série Full of Cats. Cette version façon Fallout reprendra donc le principe même des jeux du studio en vous proposant d’explorer de grandes illustrations détaillées et de dénicher des chats plus ou moins bien cachés en cliquant dessus. Une sorte de Où est Charlie ? version ronronnante, qui s’est progressivement enrichie de petites énigmes, de secrets et de possibilités alternatives.

D’après l’organisme de classification australien, à l’origine de cette fuite, DEVCATS proposera cette fois 14 lieux, 33 salles et plusieurs environnements marquants de la franchise Fallout. Quelques mécaniques de puzzle permettront même de découvrir des niveaux cachés, facultatifs pour terminer l’aventure. Et parce qu’il fallait bien respecter les traditions de la licence, il faudra parfois même venir à bout de quelques Radcafards pour sauver les derniers chats encore en danger.

Bande-annonce d'un des jeux de la série

Un jeu qui devrait être pas cher

La série Full of Cats étant habituée aux expériences courtes et indépendantes, comptez environ quelques heures et un tarif avoisinant les 5,99€, la version Fallout devrait elle aussi être très accessible financièrement. Aucun prix exact n’a été communiqué pour l’heure, A Wasteland Full of Cats n’ayant pas encore été officialisé par Bethesda et DEVCATS, qui collaborent officiellement pour ce jeu selon la fiche de l’organisme. Il ne reste donc désormais plus qu’à attendre une annonce officielle et des informations sur la sortie et les plateformes concernées.

Source : classification AU