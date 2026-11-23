En attendant des nouvelles du prochain titre majeur, Fallout prépare officiellement une nouvelle aventure pas comme les autres, qui plus est pour une bonne cause.

Un nouveau jeu radioactif est bel et bien en route… mais oubliez Fallout 5 pour l'instant (et probablement pour les prochaines années...). Trahi par un leak , Bethesda a officiellement confirmé avant une annonce en bonne et due forme l'existence d'un nouveau petit jeu dans l'univers post-apocalyptique, mais centré sur les chats et intitulé A Wasteland Full of Cats (littéralement Des Terres Désolées Remplies de Chats en français), et porté par une association de protection animale.

Qu'est-ce que A Wasteland Full of Cats, le nouveau spin-off dans l'univers de Fallout annoncé par Bethesda ?

Alors que beaucoup attendent des nouvelles de Fallout 5, des remasters du troisième et de New Vegas ou encore du prochain jeu d'Obsidian dans le même univers, ce n'est visiblement pas ce qui arrivera bientôt dans les Terres Désolées. En lieu et place, nous aurons... des chats. Cette semaine, une fiche de la Commission de Classification australienne a leaké un titre inédit : A Wasteland Full of Cats. La fiche a rapidement disparu de la Toile, mais il était tout de même trop tard.

Bethesda n'a pas adopté la stratégie de l'autruche et le compte officiel X.com de Fallout a confirmé l'existence du jeu, avec un jeu de mots de circonstance : « The cat's out of the bag », ou grossièrement « Le chat a été pris la patte dans le sac » en français. Le message présente le projet comme une aventure « inspirée de Fallout » et annonce plus d'informations prochainement.

Derrière ce spin-off se cache en réalité une campagne solidaire. Bethesda travaille en effet sur ce projet Fallout avec Dallas Pets Alive, une association à but non lucratif du nord du Texas qui œuvre pour le sauvetage et l'adoption d'animaux de compagnie. Côté développement, c'est Devcats qui chapeaute A Wasteland Full of Cats, un studio brésilien connu pour sa série Full of Cats et pour sa volonté de sensibiliser à l'adoption animale. « Une très belle initiative », comme le souligne un utilisateur en commentaire de la publication ci-dessous.

Qu'attendre du jeu A Wasteland Full of Cats ?

Comme on peut s'en douter, A Wasteland Full of Cats ne proposera probablement pas l'expérience classique et légèrement sinistre de l'univers post-apocalyptique de Fallout, ni même d'un RPG dans un vaste monde ouvert d'ailleurs. Il s'agira en effet d'un jeu d'objets cachés, dans l'esprit d'un « Où est Charlie ? ». Selon la fiche australienne, vous incarnez l'un des chats d'un Abri. Un jour, un accident survient et tous les félins du bunker s'échappent dans les Terres Désolées. À vous de les retrouver, avec l'aide de quelques PNJ croisés en chemin, et de les ramener à la maison.

La description évoque 14 lieux et 33 salles, plus un Abri, tous inspirés de niveaux reconnaissables de la franchise Fallout. Le communiqué de Bethesda parle d'une façon « cosy » d'explorer le Wasteland.

Le jeu fera partie de la collection Full of Cats du studio Devcats, qui va donc décliner le concept désormais bien rodé, avec des tableaux dessinés à la main, fourmillant de détails, où l'on cherche des chats planqués dans tous les recoins, mais forcément dans une ambiance à la Fallout. Pour l'heure, ni bande-annonce, ni date de sortie, ni plateformes, ni prix à rapporter, mais Bethesda et Devcats promettent une présentation en bonne et due forme très bientôt.

Source : Fallout sur X.com