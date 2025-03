Fallout fait décidément naître bien des fantasmes, et ce jeu un peu oublié de tous (du moins par le grand public) va refaire surface et renaître de ses cendres. Explications.

Les fans de Fallout ont de quoi se réjouir ! Un nouveau mod ambitieux, baptisé Fallout Revelation Blues, ramène à la vie Van Buren, la version annulée de Fallout 3. Ce projet, porté par United West Team, utilise l’univers et le moteur de New Vegas pour offrir une seconde chance à ce jeu oublié.

Van Buren, le Fallout 3 qui n’a jamais vu le jour

Avant que Bethesda ne transforme Fallout en un RPG en monde ouvert, un autre Fallout 3 était en développement. Après le succès du 2, Black Isle Studios travaillait sur une suite fidèle à l’esprit des premiers jeux, avec une vue isométrique et un gameplay stratégique.

Mais en 2003, le projet a été abandonné à cause de la fermeture du studio. Bethesda a ensuite repris la licence et proposé un Fallout 3 très différent, marquant un tournant pour la saga. Depuis, Van Buren est resté un fantasme pour les fans, alimenté par des documents et des fuites dévoilant ce qu’aurait pu être ce jeu.

Un mod pour faire revivre ce jeu oublié

Plutôt que de copier Van Buren à l’identique, United West Team a choisi de l’adapter au moteur de Fallout New Vegas. L’objectif est de revisiter cette histoire oubliée tout en offrant un gameplay moderne et immersif. La première démo jouable permet d’explorer Burham Springs, l’un des lieux clés de Van Buren. Les joueurs y retrouveront des factions emblématiques comme la Confrérie de l’Acier, la RNC ou encore les Powder Gangers. Le mod reste fidèle à l’expérience de New Vegas. Mais avec une vue à la première personne, tout en ajoutant de nouvelles zones et une ambiance inspirée de Van Buren.

Fallout Revelation Blues n’est pas le seul projet qui tente de ramener Van Buren à la vie. Un autre mod, Project Van Buren, dirigé par Adam Lacko, veut recréer le jeu original en vue isométrique. Le tout avec des mécaniques proches des premiers jeux.

Ces dernières années, d’autres projets ambitieux ont vu le jour, comme Fallout London, qui imagine l’univers post-apocalyptique en Grande-Bretagne. Mais certains, comme Nuevo Mexico ou le remake de de Vault 13, n’ont malheureusement jamais abouti.

