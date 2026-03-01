Fallout 76 est peut-être l’un des titres les plus controversés de Bethesda à ce jour, mais le boss du studio l’assure : il reste pourtant le projet de sa carrière dont il est le plus fier.

Bethesda n’a peut-être pas travaillé sur beaucoup de jeux Fallout depuis son rachat de la franchise, mais une chose est sûre : il n’y a pas eu besoin de cela pour inscrire cette dernière comme l’une des licences phares de l’éditeur. Il suffit d’ailleurs de voir l’engouement suscité par Fallout 5, encore très loin de sa sortie, pour s’en rendre compte. Pourtant, on ne peut pas dire non plus que tout se soit toujours passé au mieux pour Bethesda. Ce qui n’empêche pas Todd Howard d’avoir un avis des plus inattendus sur l’opus le plus controversé à ce jour.

Fallout 76 est le jeu dont Todd Howard est le plus fier

En effet, véritablement décrié lors de sa sortie en 2018, Fallout 76 reste aujourd’hui encore conspué par de nombreux fans de la série, qui n’ont pas aimé la direction prise par Bethesda avec ce projet. Car au-delà même de ses nombreux problèmes techniques, chose indissociable de toute nouvelle sortie estampillée Bethesda, les joueurs ont été nombreux à regretter que l’éditeur se focalise sur une expérience multijoueur plutôt que sur un vrai jeu solo. Et pourtant, même malgré tout cela, Fallout 76 reste l’épisode dont Howard se dit le plus fier.

« C’était incroyablement difficile », reconnaît-il évidemment au micro de l’émission Kinda Funny Gamescast. « Il a été difficile de le lancer, et le lancement ne s’est pas très bien passé. Puis il a été encore plus difficile de s’en sortir, et ensuite, quand il a recommencé à devenir très populaire, il a fallu le maintenir » explique le boss de Bethesda. Néanmoins, plusieurs années après, force est de constater que Fallout 76 a réussi à reprendre du poil de la bête, notamment aidé par le succès de l’adaptation diffusée sur les ondes de Prime Video.

Et c’est pourquoi aujourd’hui, il n’a aucun mal à avouer que c’est finalement le jeu réalisé par Bethesda dont il est « le plus fier ». Oui, plus qu’un Fallout 4, qu’un Oblivion ou qu’un Skyrim. « C’est tellement difficile de concevoir et de maintenir un jeu comme pertinent. Si vous regardez l’ensemble de l’industrie, [voyez] le nombre de jeux similaires qui ont existé puis disparu. Et voilà Fallout 76, qui est toujours là avec des chiffres importants et qui fonctionne bien ». De quoi justifier la fierté du créateur, donc, qui aurait tout aussi bien pu jeter l’éponge dès le départ.

Une remontada à souligner

Car là où des Concord, Redfall et autres Suicide Squad: Kill the Justice League n’ont jamais réussi à remonter la pente, Fallout 76, lui, s’est accroché et a su le faire. Et aujourd’hui, quand bien même son existence continue de faire débat au sein de la communauté, il a tout de même le mérite (et la chance) de continuer à exister et évoluer, au même titre par exemple que No Man’s Sky. Donc oui, c’est vrai, la réponse d’Howard peut paraître saugrenue à première vue. Mais avec un petit peu de recul, il est finalement assez facile de comprendre sa position sur le sujet.

Source : Kinda Funny Gamescast