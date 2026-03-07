En développement depuis des années par un groupe de fans, le mod très prometteur Fallout The New West se montre enfin, avec en prime une belle surprise.

En attendant les prochains jeux officiels dans l'univers de la célèbre franchise postapocalyptique, dont Fallout 5 et les Remasters du troisième épisode et de New Vegas, l'univers imaginé à l'origine par Black Isle Studios et Interplay ne manque certainement pas de fans inspirés par ce qu'il propose pour imaginer des histoires de leur propre création. The New West est l'un d'entre eux et s'avère être un projet extrêmement ambitieux, qui a enfin fait part d'excellentes nouvelles à l'attention de la communauté.

Une ambitieuse alternative aux jeux Fallout officiels prend le train de la hype

Fallout The New West, créé par le groupe United West Team, est un mod doublement intrigant pour les fans de l'iconique franchise. D'une part, il s'agit d'une reconversion complète du cultissime New Vegas d'Obsidian Entertainment. D'autre part, il s'agit d'une forme de résurrection de Van Buren, le fameux « Fallout 3 originel » imaginé par Black Isle et Interplay, mais malheureusement annulé en 2003, avant que Bethesda ne récupère les droits de la licence en 2004.

Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un projet de fan bénévole, Fallout The New West a connu un temps de développement particulièrement long, ses créateurs travaillant dessus pendant leur temps libre. Tout vient cependant à point à qui sait attendre, et nous avons enfin droit à un premier aperçu de ce mod en action. On aperçoit dans la bande-annonce ci-dessous un cadre carcéral, le personnage jouable abordant une tenue de l'Abri 13, qui a maille à partir avec des nuées d'énormes rats.

Si cette nouvelle bande-annonce de Fallout The New West ne donne pas encore de date de sortie, elle se conclut par une plutôt agréable surprise pour les fans en manque de leur dose de radiations. United West Team indique en effet qu'une démo alternative de New Vegas est disponible dès maintenant, avec pour cadre la Prison Tibbets qu'on voit dans ledit trailer. Il est donc possible de découvrir dès maintenant le prologue de ce mod très ambitieux, à condition bien sûr de disposer d'une version compatible de Fallout New Vegas et de télécharger cette « démo » via la page Nexus Mods correspondante.

Sources : The United West Team sur YouTube ; Nexus Mods