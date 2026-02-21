En attendant les prochains jeux officiels en lien avec la célèbre franchise postapocalyptique, dont Fallout 5, mais aussi les Remasters du troisième épisode et de New Vegas, l'univers imaginé à l'origine par Black Isle Studios et Interplay ne manque certainement pas de fans inspirés par ce qu'il propose pour imaginer des histoires de leur propre création. Un tel projet motivé par la passion a récemment fait l'objet d'une annonce intrigante, car ambitionne de marché sur les traces des œuvres originales de la licence.

Un nouveau projet de fan dans l'univers de Fallout qui veut réécrire l'histoire

En 2004, Bethesda a pour rappel racheté la franchise Fallout des mains de Black Isle Studios et Interplay, alors dans une situation financière catastrophique. Ce en partie en raison de la triste annulation en 2003 d'un projet très attendu, portant le nom de code Van Buren. Pour les plus anciens fans de la franchise, ce nom devrait évoquer d'amers souvenirs. Il s'agit en effet de ce qui aurait dû être le Fallout 3 originel, avant qu'il ne prenne la forme qu'on connaît aujourd'hui, issu des forges de Bethesda en 2008.

Bien que Van Buren n'ait jamais vu la lumière du jour, on sait beaucoup de choses à son sujet, comme le fait qu'il devait se dérouler dans une version postapocalyptique du Colorado, qui va d'ailleurs avoir une place centrale dans la Saison 3 de la série Fallout. En attendant de voir ce qu'en feront les showrunners, des fans de la licence ont récemment annoncé un nouveau jeu portant le nom Fallout: The New West, qui ambitionne justement d'être une sorte de résurrection de feu Van Buren par Black Isle Studios et Interplay.

Il s'agit d'un projet doublement prometteur, puisqu'il est non seulement question d'un remake officieux de Van Buren, mais aussi une conversion de Fallout New Vegas. Après l'excellent London, qui était de son côté une conversion totale de Fallout 4, voilà donc un autre projet de fan particulièrement prometteur à surveiller. Malheureusement, bien que ce projet ait donné de ses nouvelles pour la première fois en 2021, il ne dispose pas encore de date de sortie précise. Comme pour les autres jeux en lien avec la célèbre licence postapcalyptique, il faudra donc s'armer de patience dans un Abri afin de mieux encaisser les retombées.

Source : The United West Team sur YouTube