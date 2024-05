Fallout 5 n'est pas près de sortir sur consoles et PC, et pourtant, la licence RPG de Bethesda cartonne et rapporte très gros. Un succès qui s'explique par le lancement réussi de la série Amazon Prime Video.

Les mondes de Fallout et de Fortnite vont se mélanger pour une collaboration qui va laisser des traces. Une ambiance post-apocalyptique s'abat dès aujourd'hui sur le batte royale d'Epic Games avec le chapitre 5 « Débridé ». Ce partenariat devrait clairement faire les affaires de Bethesda qui ne prévoit pas de nouveau titre avant plusieurs années. Mais même sans projet inédit à l'horizon, l'éditeur arrive à dégager des revenus de sa série fétiche. Et encore plus depuis l'arrivée de l'adaptation créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld).

Amazon Prime Video à la rescousse de Fallout

Les dernières années ont été un peu plus compliquées pour la saga de Bethesda. La principale raison à cela étant la grosse déception qu'a été 76. Même si, depuis le lancement, les développeurs ont fait des efforts en tentant d'améliorer leur copie grâce aux mises à jour. Des patchs visiblement salvateurs selon la communauté Steam étant donné qu'il y a actuellement 76% (heureux hasard) d'évaluations positives sur 57 392 avis postés. Mais ce qui a rassemblé encore plus les fans récemment, c'est la série Fallout disponible sur Prime Video. Les critiques sont globalement excellentes et l'engouement ainsi que la curiosité pour cette adaptation ont eu des répercussions très positives.

Grâce à cela, les joueurs ont pris d'assaut les précédents jeux pour s'immerger à nouveau dans l'univers. Cette approche transmédia a marché du tonnerre selon VG Insights qui a mené sa petite enquête. D'après eux, Bethesda aurait gagné au moins 80 millions de dollars dans l'opération. Comment ? En écoulant 2 millions d'exemplaires de Fallout 4 supplémentaires, ce qui aurait rapporté 22 millions de dollars. 76 aurait fait coup double en vendant entre 1 million et 1,5 million d'unités additionnelles, ramassant ainsi 16 millions de dollars, plus 12 millions de dollars en provenance des dépenses de microtransactions. Enfin, le fait de concéder la licence à Amazon Prime Video aurait permis à Bethesda d'amasser la bagatelle de 30 millions de dollars.

Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car Fallout Shelter et New Vegas ont visiblement contribué à cette grosse relance de la franchise. Le gain pour Bethesda est donc probablement encore bien plus élevé. L'éditeur est en train de vivre ce qu'a vécu PlayStation avec la série The Last of Us par exemple, et devrait encore voir des retombées sur le long terme. Les téléspectateurs de la série Fallout, qui ne connaissaient pas la saga vidéoludique, pourraient être tentés de la découvrir avec les prochains jeux, dont Fallout 5.