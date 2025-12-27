En plus de la très populaire série Fallout de Prime Video, une autre grosse surprise se préparerait en lien avec la célèbre franchise, d'après un récent leak.

Depuis quelques temps, l'actualité autour de Fallout s'avère particulièrement brûlante. Le 17 décembre 2025 marquait en effet le lancement de la très attendue saison 2 de la série Prime Video éponyme. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Shelter, le populaire jeu de gestion, d'avoir droit à une mise à jour majeure en lien justement avec la série. Et voilà que la célèbre franchise fait à nouveau parler d'elle via un leak faisant état d'une autre nouveauté que préparerait Amazon.

Fuite d'Abri pour une nouvelle adaptation d'Amazon dans l'univers de Fallout

Comme la première saison, la seconde de la série Fallout semble bien partie pour encore être un énorme carton pour Prime Video. À tel point que cela lui aurait donné de la suite dans les idées pour d'autres projets en lien avec la célèbre franchise postapo. C'est en tout cas ce qu'avance un récent rapport exclusif de Jeff Sneider via son blog The InSneider, qui indique que la plateforme SVOD d'Amazon préparerait une autre adaptation live-action dans cet univers.

Il ne s'agirait toutefois pas cette fois d'une nouvelle série, mais plutôt d'un... jeu de télé-réalité en rapport avec Fallout Shelter. Il serait alors question de charger des candidats de chair et d'os d'incarner des Résidents ou Superviseurs d'Abri, chargés donc de construire et gérer leur Abri et la survie de leurs habitants, dans un modèle qui s'apparenterait soi-disant à des modèles similaires aux jeux de télé-réalité Squid Game ou celui organisé par Mr Beast.

D'après Jeff Sneider, ce jeu de télé-réalité Fallout Shelter pourrait démarrer sa production pas plus tard que courant 2026. Il convient toutefois de prendre ce rapport avec des pincettes et d'attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net. D'autant qu'il apparaît en l'état assez délicat d'envisager la faisabilité d'une telle adaptation au format jeu de télé-réalité ; ou encore si le public sera aussi réceptif à un tel programme par rapport à la série Fallout à succès, qui a quant à elle un bel avenir devant elle avec notamment une saison 3 d'ores et déjà validée.

© Bethesda/Amazon

Source : Jeff Sneider via The InSneider