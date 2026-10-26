Suite à la série Prime Video qui a tout atomisé sur son passage, Bethesda et le géant américain renouvellent leur partenariat pour une nouveauté des plus originales, Fallout Shelter: The Experiment.

La franchise Fallout est décidément l’un des nouveaux piliers de Microsoft. Désormais considérée comme une priorité chez Xbox, la licence post-apocalyptique va notamment accueillir, dans un futur proche, des remasters de Fallout 3 et New Vegas, alors qu’Obsidian travaille sur un nouveau jeu en collaboration avec Bethesda. Mais la série va explorer un terrain nettement moins conventionnel pour un jeu vidéo. Prime Video a en effet officialisé la date de sortie de Fallout Shelter: The Experiment, une émission de télé-réalité inspirée de l’univers de la saga. Attendue donc pour le 13 janvier 2027, elle enfermera plusieurs candidats dans les abris de Vault-Tec avec un million de dollars à la clé.

Quand sortira Fallout Shelter: The Experiment ?

Après le succès de son adaptation, Prime Video déclinera donc l’univers de la saga de Bethesda dans une émission de téléréalité. Les quatre premiers épisodes seront diffusés à compter du 13 janvier 2027, avant une diffusion de trois épisodes supplémentaires chaque semaine jusqu’au 27 janvier 2027, pour un total de dix épisodes. Avec Fallout Shelter: The Experiment, le géant américain entend transposer les codes de la licence dans un tout nouveau format. Plusieurs candidats seront ainsi enfermés dans des abris inspirés de ceux de Fallout. Ils devront ensuite s’affronter lors d’épreuves physiques, prendre part à des dilemmes psychologiques ainsi qu’à des défis qui devraient mettre leur morale à rude épreuve. Celui ou celle qui deviendra le dernier résident encore en lice repartira avec un joli pactole d’un million de dollars.

Amazon nous promet en tout cas une compétition où la coopération, l’ingéniosité et la prise de décision seront au cœur de l’expérience. Les candidats de Fallout Shelter: The Experiment devront notamment créer des alliances et faire face à des rivalités dans un environnement censé reproduire l’ambiance si unique de la franchise. On retrouvera d’ailleurs derrière ce programme Bethesda et le Studio Lambert, connu notamment pour The Traitors et déjà impliqué dans la série Fallout. Reste désormais à voir si ce format collera pleinement à l’univers. Rendez-vous le 13 janvier 2027 sur Prime Video pour avoir de premiers éléments de réponse.

L'agenda des épisodes

Le programme Prime Video suivra donc un calendrier scrupuleux. Voici l'agenda des épisodes de Fallout Shelter: The Experiment.

13 janvier 2027 : épisode 1 à 3

: épisode 1 à 3 20 janvier 2027 : épisode 4 à 6

: épisode 4 à 6 27 janvier 2027 : épisodes 7 à 10

Source : Prime Video