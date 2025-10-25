Avis aux fans de Fallout, ce jeu gratuit va recevoir une très grosse mise à jour malgré son âge. De quoi clairement donner envie d’y retourner. Mais que sait-on exactement ?

Dix ans après sa sortie, Fallout Shelter s’offre une seconde jeunesse. Bethesda vient d’annoncer l’arrivée d’une mise à jour majeure qui introduira pour la première fois un système de saisons. Une nouveauté pensée pour renouveler l’intérêt du jeu mobile culte. Mais aussi offrir aux joueurs de nouveaux défis, récompenses et scénarios thématiques.

Des saisons limitées et indépendantes pour Fallout Shelter

Concrètement, les saisons prendront la forme de coffres (Vaults) temporaires dans Fallout Shelter, indépendants du refuge principal du joueur. Chaque saison disposera d’une durée limitée et d’un thème propre, inspiré des expériences menées par la société fictive Vault-Tec dans l’univers de Fallout. Les joueurs y retrouveront des missions inédites, des objectifs spécifiques et des récompenses exclusives à débloquer en franchissant différents paliers. Une manière de redonner un souffle compétitif et communautaire au jeu. Mais aussi en incitant les anciens joueurs à revenir gérer un nouveau refuge.

Sorti initialement en 2015 sur mobile avant d’arriver sur PC et consoles, Fallout Shelter place le joueur dans le rôle d’un Surveillant chargé de gérer les besoins vitaux de ses habitants : nourriture, eau, énergie, sécurité… et bonheur. Véritable simulation de survie miniature, le jeu avait séduit grâce à sa présentation en vue latérale façon "fourmilière" et son humour noir typique de la série. Avec plus de 230 millions de téléchargements enregistrés en juin 2025, il reste l’un des plus grands succès mobiles de Bethesda.

Un retour aux sources pour les fans

En introduisant des saisons, Bethesda semble vouloir rapprocher Fallout Shelter de la logique des jeux-service, tout en respectant son ADN de jeu solo accessible. Chaque saison offrira une expérience condensée, rythmée et thématique. Ca permettra aux joueurs d’explorer de nouvelles variantes du concept sans risquer de déséquilibrer leur partie principale.

Une évolution naturelle, qui témoigne de la volonté du studio de faire vivre durablement la franchise. Aussi bien sur mobile qu’à travers ses prochains grands projets, dont la suite de Fallout 4 et la seconde saison de la série Fallout sur Prime Video.

Source : Bethesda