En complément du retour de la série sur Prime Video, Bethesda a décidé d’offrir à Fallout Shelter sa plus grosse mise à jour jusqu’à présent, avec de nombreux contenus inédits à la clé.

Tandis que le coup d’envoi de la saison 2 de Fallout vient tout juste d’être lancé sur Prime Video, la franchise de Bethesda profite, sans surprise, d’un vaste regain d’intérêt depuis quelques jours. En effet, à l’occasion de la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison, les créateurs de la série comme des jeux n’ont pas hésité à multiplier les interviews, ce qui nous a notamment permis de glaner quelques informations sur le très attendu Fallout 5. Il s’avère toutefois qu’il ne s’agit pas du seul jeu de la licence à avoir bénéficié d’un joli coup de projecteur récemment.

Fallout Shelter reçoit sa plus grosse mise à jour depuis son lancement

Sans crier gare, Bethesda a en effet profité de l’occasion pour offrir à Fallout Shelter sa « plus grosse mise à jour jusqu’à présent », en tout cas pour ce qui concerne les versions Steam et consoles. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, ce titre free-to-play était à l’origine sorti sur iOS et Android en 2015, avant d'arriver, par la suite, sur davantage de plateformes. Ces versions, toutefois, ne disposaient alors pas forcément des mêmes contenus que ceux proposés sur mobile, ce qui a désormais été corrigé par les développeurs de Fallout Shelter.

« Des années de contenus uniquement disponibles sur mobile sont désormais accessibles sur Steam, avec notamment de nouveaux personnages, des quêtes, des armes, des thèmes et bien plus » indique Bethesda sur la page Steam du jeu. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque cette grosse mise à jour introduit également un nouveau système de saisons, qui s’accompagnera d’événements à durée limitée pour l’ensemble des joueurs. « La première saison, Vive New Vegas, est inspirée de la deuxième saison de la série Fallout », apprend-on alors.

« Suivez la suite de quêtes ‘Rapport de force’ comprenant huit quêtes séquentielles à accomplir, et ajoutez des personnages populaires de la série télévisée dans votre abri comme Lucy, Maximus, la Goule et bien d’autres » nous dit-on sur la page de Fallout Shelter. Bien sûr, Bethesda a également profité de l’occasion pour ajouter de nombreux thèmes d’abri, des tenues et des armes inspirées du show, que ce soit de la première comme de la deuxième saison. Et ce ne sont là qu’un échantillon des nouveautés qui attendent les joueurs.

De nombreuses surprises annoncées

Car au programme de cette première saison de Fallout Shelter se trouvent aussi des résidents, des armes et des armures supplémentaires, aux côtés de la possibilité de se lancer dans la construction d’abris expérimentaux à durée limitée. « Obtenez des récompenses exclusives pour booster le moral de vos résidents » indique également le patch notes, qui promet une multitude de « fabuleuses récompenses » à débloquer, tout en offrant la possibilité aux joueurs d’améliorer leur Season Pass pour obtenir des récompenses premium.

Cerise sur le gâteau, afin de célébrer comme il se doit le vingt-cinquième anniversaire de Fallout, une série supplémentaire de six quêtes a finalement fait son apparition. « Une fouille à la recherche de décorations de fête prend une sinistre tournure dans la suite de quêtes ‘Recherche dans le noir’, avec six quêtes séquentielles, de nouveaux ennemis et bien plus ». Bref, vous l’aurez compris donc : c’est plus que jamais le moment de relancer Fallout Shelter, qui promet de nombreuses aventures inédites à sa communauté.

Source : Bethesda