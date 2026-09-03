Le premier Fallout a marqué à vie le monde du jeu vidéo, et son co-créateur explique le secret derrière ce succès, majoritairement oublié par l'industrie d'aujourd'hui.

En plus de proposer un univers post-apocalyptique avec une identité unique et des mécaniques de jeu de rôle toujours aussi influentes presque 30 ans après, le secret du succès derrière Fallout se cacherait aussi derrière son processus de création, selon son co-créateur Tim Cain, et notamment sur le concept d'oser aller au bout des idées de ses créateurs, aussi mauvaises soient-elles. Une philosophie qui n'a plus cours aujourd'hui, tant les prises de risque peuvent avoir de lourdes conséquences en cas d'échec.

Le secret du succès du premier Fallout expliqué par son co-créateur Tim Cain

Dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, Tim Cain, co-créateur du légendaire premier Fallout de Black Isle Studios et Interplay, évoque l'un des secrets derrière son succès intemporel : le « paradoxe d'Abilene ». Il s'agit d'un phénomène par lequel un groupe de personnes peut s'abstenir de contester une mauvaise idée par peur de faire des vagues. Il peut s'agir, par exemple, de ne pas oser dire que l'on refuse d'aller à l'encontre d'une opinion générale, malgré le fait d'avoir l'intime conviction que c'est une mauvaise idée.

« Ça arrive tout le temps dans le développement d'un jeu », explique le co-créateur de Fallout. Toutefois, au lieu de se plier à une décision apparemment mauvaise mais approuvée par l'opinion générale, les développeurs peuvent finir par accepter une fonctionnalité peu convaincante pour un jeu. « Trop de gens confondent discussion et dispute, alors que ce sont deux choses bien distinctes », a ajouté Tim Cain.

« Si vous assimilez la discussion à une confrontation, les idées ne seront jamais remises en question, et encore moins réellement mises à l'épreuve. C'est pourquoi je pense que Fallout a été une réussite : parce que nous nous sommes poussés mutuellement durant le développement, et ce, avec beaucoup d'exigence. Nous nous sommes posé des questions difficiles sur ce que nous faisions. Nous remettions constamment les idées en question, nous en débattions, nous les défendions, et nous en proposions de meilleures ». conclut-il.

Une pratique qui n'est plus d'actualité dans le développement d'aujourd'hui

Alors que le développement de jeu est devenu exponentiellement plus coûteux et risqué, la philosophie qui a permis à Fallout d'être le monument qu'on connaît a quelque peu disparu, comme le déplore Tim Cain : « C'est un aspect qui est quelque peu négligé, je pense, dans le développement actuel ». C'est du moins ce qui semble se dessiner dans le développement de jeux AAA qui sont désormais « trop gros pour échouer ».

On peut en revanche encore retrouver ce genre de prise de risque et de propension à pitcher des idées dans le développement indépendant, qui a tout à prouver et donc ose tenter des choses pour se démarquer de la concurrence. Peut-on espérer que Fallout 5 suivra la même voie que son aîné, ou plutôt prendre une route plus sûre ? L'avenir nous le dira.

Source : Tim Cain sur YouTube