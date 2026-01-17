Deux ans après son premier crossover avec Magic The Gathering, Fallout reviendra prochainement dans l’univers du jeu de cartes avec une nouvelle collaboration.

Nous n’avons peut-être toujours aucun Fallout 5 à l’horizon, même si ce dernier a récemment fait l’objet de quelques déclarations de la part de Bethesda, mais l’actualité autour de la franchise reste loin d’être au point mort. Entre les projets actuellement en cours chez Prime Video, la mise à jour d’anciens titres, ou encore les rumeurs autour de potentiels remasters, les fans ne manquent pas de choses à se mettre sous la dent. Et cela continue avec l’annonce d’un nouveau crossover pour Fallout, qui va bientôt faire son grand retour dans Magic The Gathering.

Une nouvelle collaboration Secret Lair x Fallout annoncée

En effet, après avoir eu droit à plusieurs sets de cartes à collectionner dans le jeu de Wizards of the Coast en 2024, l’univers de Bethesda reviendra dès le 26 janvier prochain avec une nouvelle collaboration baptisée « Secret Lair x Fallout », qui introduira quatre nouvelles séries de cartes réunies sous l’appellation « Rad Superdrop ». Celles-ci seront alors notamment inspirées « par les moments et visages de la série télévisée à succès diffusée sur Prime Video », mais aussi par « la série de jeux vidéo acclamée par la critique et le public ».

Disponibles à l’achat en version classique ou brillante, ces nouveaux sets introduiront 5 à 6 nouvelles cartes chacun, pour une somme allant de 29.99$ USD pour les versions classiques à 49.99$ pour les versions brillantes. Voici les packs Secret Lair x Fallout en question :

Beyond Vault 33 fait débarquer les héros de la série Fallout dans Magic The Gathering 6 cartes 39.99$ USD pour les versions classiques 49.99$ USD pour les versions brillantes

Greet the Dog célèbre l’inénarrable compagnon canin de la saga, à savoir Canigou 5 cartes 29.99$ USD pour les versions classiques 39.99$ USD pour les versions brillantes

Rad libère la puissance post-nuclaire de Fallout avec The Wise Mothman 5 cartes 29.99$ USD pour les versions classiques 39.99$ USD pour les versions brillantes

Welcome to New Vegas intègre des cartes iconiques de Magic The Gathering dans le Mojave avec le traitement New Vegas 5 cartes 29.99$ USD pour les versions classiques 39.99$ USD pour les versions brillantes

Notez que cette collaboration Secret Lair x Fallout sera uniquement en vente chez Secret Lair à partir du 26 janvier, à 18h (heure française).

Source : Bethesda