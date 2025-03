Le tournage de la saison 2 de la série Fallout chez Prime Video bat son plein, et les leaks continuent de pleuvoir et d'enflammer les fans, ça promet.

Depuis quelques temps, on assiste à un véritable festival atomique de leaks autour de la saison 2 à venir de la série Fallout. Nous avons notamment eu droit à plusieurs aperçus du Strip de New Vegas, qui semble vouloir être le plus fidèle possible par rapport à l'iconique jeu éponyme d'Obsidian. Les nouveaux leaks qui nous intéressent ici devraient également régaler les fans de la célèbre franchise post-apo, avec des implications potentiellement énormes pour l'histoire que l'exclusivité Prime Video entend nous raconter.

De nouveaux leaks lourds d'implications pour Fallout saison 2

Après avoir tout explosé sur son passage avec une première saison adorée tant par la critique que le public, Prime Video semble vouloir nous larguer une nouvelle bombe avec la saison 2 de la série Fallout. D'une part, celle-ci s'intéresse davantage au lore de la franchise exploré par les jeux n'ayant pas été développés par Bethesda. La prochaine saison va par exemple s'intéresser majoritairement au désert du Mojave vu dans New Vegas, mais plusieurs années après les événements du jeu.

Ensuite, la série Fallout entend frapper encore plus fort après un premier essai couronné de succès. Cela devrait notamment signifier plus d'action, et un monde plus hostile que dans la première saison. Dans les nouveaux leaks partagés par @FalloutFilms, on a notamment droit à un premier aperçu d'un Griffemort, un monstre proprement iconique de la franchise. Sur le même extrait vidéo, on aperçoit également une armure assistée, un autre élément emblématique de l'univers post-apo.

Sur une autre image, on se rend toutefois compte qu'il ne s'agit pas d'un modèle de la bien connue Confrérie de l'Acier. Celle-ci arbore en effet le style de la tenue des Rangers de la République de la Nouvelle Californie (NCR en anglais). Il se pourrait donc que la saison 2 de la série Fallout ait décidé de « canoniser » le fait que la NCR ait pris le contrôle du désert du Mojave et de New Vegas. Voilà en tout cas de quoi animer le débat et les spéculations auprès des fans, en attendant de connaître la date de sortie d'une saison 2 qu'il nous tarde de retrouver sur Prime Video.

Crédits : @FalloutFilms

Source : @FalloutFilms sur X.com