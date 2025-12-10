La saison 2 de la série Fallout arrive dès le 17 décembre 2025 sur Prime Video et une troisième saison est d'ores et déjà en production. Autant dire que les fans de la licence sont aux anges, il ne leur manquerait plus qu'un nouveau jeu mais Fallout 5 n'est qu'à l'état larvaire pour le moment, la priorité étant The Elder Scrolls 6. Ne reste maintenant plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas trop à attendre entre les deux saisons à venir, et c'est justement à cette interrogation qu'a répondu le créateur de la série.

La saison 3 de Fallout fait déjà parler d'elle, mais c'est très rassurant

Jonathan Nolan showrunner et Geneva Robertson-Dworet, tous les deux showrunners de Fallout pour Prime Video, ont récemment pris la parole au micro d'IGN. Ils ont évoqué la suite de la franchise et la production de la saison 3 et se sont montrés très rassurés. Nolan espère de son côté que le tournage puisse rapidement commencer : « pour l'été prochain […] si tout se déroule comme prévu ». Il félicite ses équipes et lui-même pour le travail abattu et les délais plus que raisonnables qui séparent la saison 1 et la saison 2, sans perte de qualité. « Je suis ravi que toute notre équipe incroyablement talentueuse ait pu travailler suffisamment vite pour faire revenir Fallout à l'antenne dans un délai raisonnable. Je trouve dommage que la tendance actuelle à la télévision soit aussi préoccupante, avec des délais de plus en plus longs entre les saisons ».

Il n'a pas vraiment tort, c'est d'autant plus gênant pour des séries où les personnages sont censés jouer des adolescents comme Stranger Things et/ou lorsque la temporalité de la série n'est plus cohérente. Certaines séries comme Euphoria n'hésitent donc pas à faire appel à quelques tours de passe-passe. Pour Fallout il n'y aura donc visiblement pas besoin puisque si tout va bien, la série devrait revenir assez rapidement, ce qui devrait plaire aux fans.

Source : IGN