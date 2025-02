Présent sur le tapis rouge pour la très attendue saison 3 de The White Lotus à venir le 16 prochain sur Max, Walton Goggins en a profité pour donner des nouvelles de la Saison 2 de la série Fallout de Prime Video auprès de Deadline. Même si celle-ci risque de se faire désirer encore un moment, on peut apparemment s'attendre à un résultat explosif.

La Goule de la série Fallout nous tease la Saison 2

Actuellement en plein tournage à Los Angeles, la Saison 2 de la série Fallout a dû momentanément suspendre les opérations suite aux terribles incendies ayant ravagé la Californie. Si l'apocalypse est a priori cette fois bien dernière nous, la date de sortie de la série sur Prime Video demeure encore une incertitude. Ce qui ne l'est pas, c'est qu'elle se déroulera bien à New Vegas, comme l'a encore confirmé un récent leak de la célèbre bourgade de Novac.

Les équipes derrière la Saison 2 de la série Fallout semblent vouloir mettre le paquet après le carton absolu de la première saison. C'est en tout cas ce qu'a récemment avancé Walton Goggins durant un bref entretien avec nos confrères de chez Deadline. « On est en plein tournage actuellement, depuis novembre dernier. Et je peux vous dire que j'étais très content de la Saison 1 de Fallout, elle était extraordinaire. Mais la Saison 2... explose tout. Ce que les scénaristes et les artisans ont fait pour raconter cette histoire est incroyable. Ça va vraiment être quelque chose, j'ai hâte que les gens voient ça. On fait notre maximum pour que le résultat soit à la hauteur ».

Walton Goggins nous avait déjà livré une impressionnante performance dans le rôle de la Goule dans la première saison de Fallout. S'il faut pour l'instant seulement le croire sur paroles, autant dire que l'attente pour la Saison 2 risque d'être maintenant encore plus déchirante. Pour l'heure, il faudra probablement tabler au plus tôt pour une sortie fin 2025, mais une arrivée en 2026 semble plus réaliste.

