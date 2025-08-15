Le jeu vidéo a la côte à Hollywood et auprès des plateformes de streaming. Les annonces d’adaptation se succèdent : Life is Strange, God of War, Horizon Zero Dawn ou encore Tomb Raider sont autant de projets attendus pour les prochaines années. Il faut dire que les succès retentissants de certains films et séries ont en effet de quoi donner des idées aux éditeurs. The Last of Us, Arcane, Sonic, Super Mario… les jeux vidéo crèvent le petit et le grand écran. La série Fallout également connu un grand succès, qui s'est rapidement répercuté sur les ventes des jeux de la franchise. Naturellement, Amazon et Bethesda se sont empressés de préparer une seconde saison, avant d’en commander une troisième dans la foulée. Attendue pour décembre 2025 sur Prime Vidéo, la saison 2 de Fallout va faire une grande annonce très prochainement.

La saison 2 de Fallout va officiellement se dévoiler

C’est la prochaine grosse adaptation la plus attendue des prochains mois. La série Fallout reviendra donc en fin d’année avec une seconde saison que les fans comme les nouveaux adeptes attendent avec impatience de découvrir la suite des aventures de Lucy, Cooper la Goule ou encore Maximus dans les Terres Désolées. Péripéties qui les mèneront vers l’une des régions de l’un des jeux les plus appréciés : New Vegas. Si nous avions déjà pu avoir un petit avant-goût des décors et de la vision de Jonathan Nolan de certains lieux emblématiques grâce aux leaks, nous aurons enfin un aperçu très concret prochainement. Bonne nouvelle : il ne faudra pas attendre longtemps, car la saison 2 de Fallout diffusera son premier trailer à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2025. Le rendez-vous est donc donné le mardi 19 août 2025 à partir de 20h.

En guise de mise en bouche, Prime Video a partagé une première image officielle de la saison 2 de Fallout. Un premier poster qui donne le temps, avec l’un des panneaux de New Vegas et la ville en arrière-plan ainsi que la silhouette des trois protagonistes de la série. Rendez-vous donc mardi prochain pour découvrir le premier trailer de la série, puis en décembre 2025 pour découvrir New Vegas. De son côté, Bethesda a déjà confirmé que des contenus liés à la saison 2 de Fallout seraient déployés, notamment dans Fallout 76.

