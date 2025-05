La série Fallout a été un immense carton pour Amazon Prime Video. C'est en effet l'un des plus gros succès de la plateforme de streaming vidéo avec Les Anneaux de Pouvoir et sur certains territoires, comme aux États-Unis, l'adaptation de la licence culte de Bethesda a même dépassé le show télévisé basé sur l'oeuvre de Tolkien. Une réussite qui permet à Jonathan Nolan et Lisa Joy d'offrir une saison 2 d'ores et déjà très attendue, surtout pour tous les fans de New Vegas. On a d'ailleurs enfin une date un premier aperçu de la suite, ça va être dingue.

Prime Video dévoile officiellement la saison 2 de Fallout

En plein jour férié du 8 mai 2025, le compte officiel de la série Prime Video a annoncé la fin de la production de Fallout Saison 2, ouvrant ainsi la porte à une diffusion dans les prochains mois. Une excellente nouvelle qui a fait de nombreux heureux en particulier après l'accueil réservé à la saison 1. Alors qu'on aurait pu craindre le pire, à l'image de tant d'autres adaptations vidéoludique, le duo à qui l'on doit Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy, ont su capter l'essence de la franchise et ne pas décevoir.

La suite est par conséquent extrêmement attendue d'autant plus lorsque l'on sait ce qui arrive. Dans cette deuxième saison 2 de Fallout, les personnages se rendront dans le désert du Mojave, comme dans un petit jeu répondant au nom de New Vegas. Une destination qui se confirme avec le premier aperçu officiel partagé par Amazon lors de son deuxième événement Upfront de 2025. Le teaser est très court, mais on y voit Lucy (Ella Purnell) et La Goule (Walton Goggins) se jeter un regard avant que découvrir l'horizon et le Las Vegas de la série.

Ce n'est pas la première fois qu'on a des images de Fallout Saison 2, mais d'habitude, ce sont des leaks non officiels issus du tournage. L'autre élément à retenir de cette mise en bouche, c'est la fenêtre de sortie. Amazon aurait pu maintenir encore le suspense mais a préféré annoncer une excellente nouvelle. Les nouveaux épisodes de la série Fallout seront diffusés en exclusivité sur Prime Video dès le mois de décembre 2025. Pour la date définitive, il faudra en revanche attendre encore un peu.

Source : Amazon.