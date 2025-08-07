Certains l’ignorent peut-être encore, mais avant de devenir l’une des franchises les plus emblématiques du catalogue de Bethesda, Fallout est passée entre les mains de multiples studios. C’est d’ailleurs plus précisément entre les murs d’Interplay Entertainment que le RPG post-apocalyptique a vu le jour pour la première fois en 1997, avec un premier opus couronné de succès. Un premier opus qui, de la confession de l’un de ses créateurs, était à l’origine destiné à être la suite d’une autre licence très populaire du studio : Wasteland.

L’étonnante anecdote derrière la création de Fallout

C’est en effet la surprenante révélation que vient de faire Brian Fargo, co-fondateur d’Interplay, au micro de MrMattyPlays sur YouTube. « Ce que beaucoup de personnes ignorent c’est que [Fallout] était une suite à Wasteland. Les gens ne connaissent pas l’histoire derrière ça » révèle celui qui a aussi occupé le rôle de producteur exécutif sur le jeu. « C’est pour cela que nous sommes partis des tunnels et des trolls, que nous avons eu besoin d’un système – mercenaires, espions et détectives privés – et c’est ainsi que nous avons obtenu le système basé sur les compétences avec Wasteland, qui a ensuite été intégré à Fallout ».

Voilà qui explique donc les similarités entre les deux licences, Wasteland étant également un RPG post-apocalyptique se déroulant dans un futur où l’Amérique a été ravagée par un holocauste nucélaire. Et autant dire que cela a valu quelques sueurs froides à Interplay lors du développement de Fallout, car si ce dernier a finalement été auto-édité au moment de sa sortie, le premier, sorti en 1988, était quant à lui une propriété d’Electronic Arts. De fait, le studio craignait que l’éditeur américain ne cherche à l’attaquer en raison de la ressemblance entre les deux franchises.

« Nous avons travaillé dessus pendant un certain temps et quelques mois plus tard, nous avons dû abandonner le projet » révèle ainsi Fargo à propos de Wasteland. Plutôt que de repartir de zéro, le studio a cependant décidé de réutiliser ce qu’ils avaient déjà pour donner vie à Fallout, au point que, comme il le souligne à titre d’exemple, « les Shadowclaws étaient les Griffemort ». « Les gens l’ont oublié. […] Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour ne pas être poursuivis par Electronic Arts – pour ne pas trop en faire » assure-t-il.

Un avenir encore lointain

Heureusement, l’éditeur américain n’en a jamais tenu compte, ce qui a permis à Fallout de prospérer entre les mains d’Interplay jusqu’en 2007, puis de Bethesda ensuite. Et désormais, les joueurs n’attendent alors plus qu’une seule chose : que ce dernier se décide enfin à donner vie à Fallout 5. Mais en l’état actuelle des choses, tout porte à croire qu’il va falloir attendre encore un bon moment, puisque le studio travaille désormais sur le très attendu The Elder Scrolls 6, qui ne devrait lui non plus pas arriver de sitôt. Autant dire, donc, que Fallout 4 et Fallout 76 ont encore de beaux jours devant eux.