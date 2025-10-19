Malgré l’âge de la licence, Fallout reste encore plein de mystères, et son créateur vient justement de répondre à une question que tout le monde se pose depuis longtemps.

Plus de vingt ans après la sortie du premier Fallout, son créateur, Tim Cain, continue de lever le voile sur les secrets de son univers post-apocalyptique. Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne, il revient sur l’un des plus grands mystères du lore : qui a déclenché la guerre nucléaire qui a ravagé la planète et que l'on peut voir dans les jeux et surtout la série ?

Qui a tiré le premier et surtout pourquoi dans Fallout ?

Ce n’est pas la première fois que Tim Cain aborde le sujet. En 2023 déjà, il avait confirmé que la Chine avait été la première à lancer une bombe nucléaire dans Fallout, provoquant la chute du monde tel qu’on le connaissait. Mais cette fois, le créateur va plus loin et explique le pourquoi du comment.

Selon lui, les États-Unis auraient secrètement poursuivi des recherches sur des armes biologiques, alors qu’un traité international l’interdisait formellement. Pire encore, ces travaux concernaient le tristement célèbre virus FEV, celui-là même qui a transformé des humains en super mutants.

Quand la Chine a découvert la supercherie, elle aurait exigé l’arrêt immédiat du programme. Les États-Unis ont promis d’obéir… avant de simplement déplacer leurs laboratoires. Une trahison qui aurait poussé Pékin à riposter la première. Le reste, on le connaît, les missiles s’envolent, les nations s’effondrent et Fallout commence.

Une guerre sans héros

Pour Tim Cain, il n’y a pourtant aucun camp innocent dans cette histoire. Oui, la Chine a frappé la première. Mais les États-Unis ont menti, manipulé et provoqué le conflit par leur arrogance. Une nuance morale typique de Fallout, où le monde n’est jamais divisé entre gentils et méchants, mais entre survivants et responsables. Cette vision cynique du pouvoir et de la science reste au cœur de la saga, et c’est ce qui la rend toujours aussi fascinante.

Dans la même vidéo, Tim Cain s’est aussi amusé à dévoiler d’autres secrets de conception. Il évoque notamment la création des célèbres combinaisons bleues de Vault-Tec ou encore la manière dont certaines marques fictives, comme Nuka-Cola, ont été intégrées à l’univers du jeu. Ces petits détails montrent à quel point le monde de Fallout a été pensé dans les moindres recoins. Plus de deux décennies après, cette franchise continue de passionner les joueurs, et chaque nouvelle révélation du créateur ajoute une pièce au puzzle d’un univers plus vivant que jamais.

Source : Tim Caine