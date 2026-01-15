Depuis le lancement de la seconde saison de la série Fallout sur Prime Video, les actualités s’enchaînent autour de la franchise de Bethesda. Que ce soit à travers de nouveaux détails pour Fallout 5, de nouvelles mises à jour pour certains titres déjà sortis, ou encore au sujet de ce qui pourrait attendre les joueurs à l’avenir, il y a assurément de quoi se mettre sous la dent. Et il s’avère d’ailleurs que les rumeurs faisant état de l’arrivée potentielle de remasters pour Fallout 3 et New Vegas continuent de prendre de l’ampleur avec ces nouvelles découvertes.

Encore une preuve de l’existence de remasters pour Fallout ?

En effet, depuis le succès rencontré par The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered en 2025, beaucoup de joueurs espèrent que d’autres titres de Bethesda auront droit au même traitement à l’avenir. Avec, notamment, des jeux comme Fallout 3 et New Vegas en tête de liste. Et cela tombe bien, puisque si l’on en croit de récentes informations partagées par Jez Corden, ces deux projets seraient bel et bien dans les tuyaux de Xbox. D’ailleurs, cette nouvelle découverte réalisée sur Steam ne manque pas de remettre de l’huile sur le feu à ce sujet.

Car comme ont pu le remarquer certains internautes au cours des dernières heures, un étrange message d’erreur a commencé à apparaître auprès des utilisateurs souhaitant laisser un avis au sujet de Fallout 3 et New Vegas. « Vous devez attendre que ce produit soit commercialisé avant de rédiger un avis à son sujet » indiquait en effet la plateforme de Valve, alors même que les deux titres sont sortis depuis longtemps. Pour les joueurs, il ne fait donc aucun doute que cela pourrait être le signe que des remasters sont en approche.

D’autant plus que ce ne serait alors pas le seul signe découvert sur Steam récemment. À en croire un autre utilisateur de Reddit, la plateforme aurait en effet tendance à lister un total de douze jeux Fallout dans la barre de recherche, alors même que seuls dix résultats sont finalement affichés sur la page. Encore une fois, cela commence donc à faire beaucoup de coïncidences pointant dans la même direction. Même si, comme toujours dans ce genre de situation, il est tout de même très important de garder la tête froide.

Prudence tout de même

Car comme ont pu très justement le souligner certaines des réponses aux posts en question, il apparaît que Fallout 3 et New Vegas ne sont pas les seuls jeux concernés par le message d’erreur sur Steam en ce moment. Des titres comme Batman Arkham Origins ou encore Kerbal Space Programme sont eux aussi touchés par ce phénomène, qui pourrait donc relever du simple problème technique. Quant au nombre de jeux listés dans la barre de recherche, cela pourrait visiblement prendre en compte des versions régionales non comptabilisées dans les résultats.

Bref, en d’autres termes : il vaut sans doute mieux ne pas s’emballer outre mesure, même si tout semble encore une fois converger vers l’existence de nouveaux projets liés à Fallout. Des projets qui, rappelons-le, ne devraient toutefois pas bénéficier d’une sortie en shadowdrop selon Jez Corden. Cela dit, alors que Xbox se prépare pour la diffusion de son Developer_Direct la semaine prochaine, il se murmure qu’un quatrième jeu mystère pourrait bien se joindre à la fête. S’agira-t-il de l’un des remasters en question ? Réponse le 22 janvier.

Source : Reddit