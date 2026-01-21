Le grand jour arrive pour Xbox. Oui, dès demain, la firme de Redmond prendra la parole pour sa première grosse conférence de l’année, qui nous donnera des nouvelles des très attendus Forza Horizon 6, Fable et Beast of Reincarnation. Il se murmure toutefois qu’un quatrième jeu surprise pourrait être de la partie, et les rumeurs vont bon train à ce sujet. Car forcément, beaucoup espèrent alors qu’il pourrait être question des fameux remasters de Fallout, avec un shadow-drop à la Oblivion Remastered au programme. Toutefois, Jez Corden l’assure : ce ne sera pas le cas.

Non, pas de shadow-drop en vue pour les remasters de Fallout

« Les remasters de Fallout, en rumeurs depuis longtemps, ne sont pas pour demain » a en effet assuré le journaliste dans un nouvel article publié dans les colonnes de Windows Central. « On m’a dit qu’[ils] n’étaient pas vraiment ‘imminents’ et qu’il ne fallait pas s’attendre à les voir sortir dans un avenir proche ». Voilà qui devrait donc en décevoir plus d’un parmi les fans de la franchise qui, à défaut d’avoir droit à un Fallout 5 prochainement, espéraient pouvoir se replonger dans des opus comme Fallout 3 et New Vegas très rapidement.

Corden en profite alors pour rebondir sur les derniers indices relevés par les joueurs, qui ont notamment contribué à nourrir cette théorie d’un shadow-drop imminent. Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les récents bugs de Steam n’auraient rien à voir avec l’arrivée de nouvelles versions de Fallout 3 et New Vegas, et seraient en fait dus à de nouvelles mises à jour liées à la localisation des jeux. De même, le journaliste confirme de source sûre que le récent compte à rebours apparu sur le site de la série Fallout « n’a rien à voir avec aucun des jeux ».

Cela étant que les fans se rassurent : Corden persiste et signe en affirmant qu’à ce stade, « les remasters de Fallout 3 et New Vegas sont une évidence, leaks ou non ». En revanche, il reste incapable de dire avec précision quand ceux-ci seront amenés à débarquer sur le marché. D’après lui, il se pourrait que Fallout 3 puisse voir le jour dès 2026, avant New Vegas qui débarquerait ensuite ultérieurement. Mais cela ne reste que de la pure spéculation, tandis qu’il continue d’essayer d’obtenir plus d’informations de son côté. À confirmer, donc.

