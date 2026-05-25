Fallout est au summum de sa popularité et pourtant, Bethesda n’a pas su pleinement capitaliser sur la démocratisation de sa licence. La série Prime Video a pourtant fait office de détonateur parfait avec son succès critique, qui a conduit néophytes comme vétérans à s’aventurer dans les Terres Désolées. En l’absence d’un nouveau jeu ou d’un remaster fraîchement irradié, les joueurs se sont rabattus sur les titres déjà existants, notamment Fallout 4, ressorti pour l’occasion dans des versions optimisées PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Mais l’horizon reste aussi désert que les étendues ravagées des jeux. Fallout 5 n’étant pas prévu avant de longues années, l’avenir de la licence semble aussi lointain qu’un futur où une trêve entre la Légion de César et la RNC serait possible. Et pourtant, au milieu de ce brouillard nucléaire, une petite lueur ténue émerge.

Un remake de Fallout en 2027 ?

La nouvelle rumeur nous vient de Jez Corden, qui a, comme à son habitude évoqué l’avenir de Bethesda avec cette prudence flottante et ce goût pour la demi-confidence qui font désormais sa signature. Le bonhomme n’est pas exactement le premier oracle autoproclamé de Reddit venu poster des prophéties sur Reddit. Corden traîne suffisamment ses guêtres dans les couloirs de Microsoft pour que chaque phrase prononcée devienne instantanément une rumeur avec du poids. Et justement, le dossier du jour sentait fort la poussière nucléaire. « J’ai entendu dire, et je ne sais pas à quel point c’est vrai, que les remasters de Fallout sont un peu plus lointains que ce que les gens pensent et que The Elder Scrolls 6 est encore loin de sortir. » Plus intéressant encore, Corden avance qu’un remake d’un des Fallout serait prévu pour le courant 2027, sans préciser cependant quel épisode serait concerné.

Difficile de ne pas imaginer un petit remake de Fallout 3 ou de New Vegas pour venir capitaliser sur la troisième saison de la série Prime Video dans une synchronisation marketing rondement menée. Toujours selon Corden, The Elder Scrolls 6 viserait quant à lui une sortie située entre 2028 et 2029. Le plus ironique dans cette histoire, c’est que ces dates paraissent presque raisonnables aujourd’hui. Il faut dire que Skyrim traîne déjà depuis 2011. A ce stade, certains joueurs ont terminé leurs études, fondé une famille et racheté le RPG sur trois générations différentes pendant que Bethesda bricolait Starfield dans son coin.

Le studio américain pourrait ainsi jouer davantage la carte de la prudence avec son versant post-apocalyptique. Todd Howard a d’ailleurs déjà annoncé la couleur : le développement de Fallout 5 ne débutera pas avant la sortie de The Elder Scrolls 6. En attendant, Bethesda explore d’autres pistes pour ne pas que sa licence n’existe que par le prisme de la série. Il n’est pas impossible que la bombe Fallout passe entre d’autres mains expertes le temps d’un spin-off, comme New Vegas en son temps. Mais cet avenir semble encore plus nébuleux que les déclarations de Corden.

Source : Jez Corden