Fallout 5 ne risque malheureusement pas de sortir avant de très nombreuses années, et les alternatives pour se perdre dans une aventure post-apocalyptique ne sont pas légion. C'est là qu'intervient ce titre ambitieux développé par un studio serbe comprenant des vétérans ayant travaillé sur des licences fortes comme STALKER et Atomic Heart, disposant donc d'un joli pedigree, actuellement disponible en bêta ouverte pour laisser aux fans de post-apo l'occasion de l'essayer gratuitement.

Une alternative massive à la licence Fallout à essayer gratuitement via une bêta ouverte

Malgré plusieurs tentatives en ce sens, Fallout est principalement une licence offrant une expérience exclusivement solo. À l'exception bien sûr de Fallout 76, jeu coopératif sorti dans la douleur en 2018, mais qui a depuis réussi à se soigner de ses radiations grâce à de nombreuses mises à jour et extensions gratuites de son contenu. Il ne s'agit toutefois pas de l'expérience massivement multijoueur dont de nombreux fans fantasment dans l'emblématique univers post-apo.

Qu'à cela ne tienne, le studio serbe GFA Games entend proposer ce qui manque au port-folio de Fallout, avec un MMO dans un univers post-apocalyptique sombre. Baptisé PIONER, le titre propose donc d'incarner un personnage dans un monde dévasté, où les ressources sont extrêmement rares. Il s'agit plus précisément d'un MMO FPS permettant autant d'affronter des adversaires contrôlés par l'ordinateur que d'autres joueurs. Il partage donc également, en plus de Fallout pour l'ambiance, quelques atomes crochus avec le très populaire extraction shooter Escape From Tarkov.

En attendant une sortie prévue plus tard cette année, mais sans encore de date de sortie précise, il est ainsi possible de jouer à ce mélange entre Fallout et Escape from Tarkov dans un univers post-apo via une bêta ouverte sur Steam. Le titre de GFA Games va d'abord cibler le PC via Steam pour sa sortie complète, mais prévoit également d'investir les consoles dans un futur plus ou moins proche. En attendant, sa bêta ouverte propose un contenu déjà généreux et une bonne trentaine d'heures de jeu. Vous pouvez donc découvrir cette potentielle alternative à Fallout à la sauce MMO FPS dès maintenant sur Steam.

