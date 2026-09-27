Toujours présente et aussi iconique près de 30 ans après le premier Fallout, le co-créateur de la franchise dévoile les origines de sa mascotte culte.

Sorti en 1997, le tout premier Fallout a posé énormément de bases qui font que la franchise est toujours aussi culte près de 30 ans plus tard. Parmi eux, l'emblématique armure assistée, le système SPECIAL, mais surtout l'iconique Vault Boy, mascotte indissociable de l'univers postapocalyptique, avec son apparence cartoonesque si distinctive. Dans une récente vidéo, le co-créateur de la licence, Tim Cain, a fait la lumière sur les origines de ce personnage si marquant.

Les origines du Vault Boy de Fallout expliquées par Tim Cain, co-créateur de la franchise

Contrairement à ce qu'une théorie très populaire fait croire, le Vault Boy de Fallout n'avait pas vraiment vocation à être une mascotte dont le fameux pouce levé permettant de jauger s'il était à une distance sûre d'un champignon nucléaire. Le co-créateur de Tim Cain a en effet cassé le mythe en dévoilant via une récente vidéo de sa chaîne YouTube des origines bien plus pragmatiques pour ce personnage emblématique.

La fonction première du Vault Boy de Fallout était en effet un moyen d'illustrer en un coup d'œil ce que signifiait une compétence ou une caractéristique particulière dans la feuille du personnage-joueur. « Il fallait qu'on crée une icône pour chacune de ces caractéristiques, car le jeu les utilisait pour afficher la compétence, l'avantage ou le désavantage. Nous placions une icône à côté du nom afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement si un événement lié à cette compétence survenait dans des zones où l'espace pour le texte était limité ».

Si le Vault Boy de Fallout a fini avec l'apparence emblématique qu'on lui connaît, c'est grâce au travail de l'artiste Arlene Somers, qui a dû créer de très nombreuses variations pour chaque icône, mais aussi à Leonard Boyarsky, directeur créatif du jeu, comme le confie Tim Cain dans sa vidéo. « Je crois qu'il y en avait plus d'une centaine, peut-être près de 200 si l'on additionnait tous les différents éléments. Mais c'est Leonard qui a eu l'idée du cartoon d'un personnage effectuant une action pour illustrer l'attribut en question ».

Un objectif pragmatique qui a donné naissance à une véritable icône du jeu vidéo

Le co-créateur de Fallout confie ensuite dans sa vidéo que l'artiste George Almond a davantage peaufiné le design du Vault Boy, tandis que la tâche de réaliser les dessins définitifs de toutes les icônes du personnage est revenue à son collègue Tramell Ray Isaac.

« Il en a dessiné des centaines. Si vous jouez à Fallout, vous les voyez dans le menu des compétences. Ils sont partout dans le manuel. Ils apparaissent dans la cinématique d'introduction. Et aujourd'hui, bien sûr, on les retrouve sur des tasses, des figurines à tête branlante et toutes sortes d'objets. C'était une véritable prouesse créative de sa part », raconte Tim Cain.

Source : Tim Cain sur YouTube