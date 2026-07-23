Après le bouleversant « Reset » de Xbox synonyme d'une nouvelle vague énorme de licenciements, Bethesda a tenu à rajouter sa communauté en présentant une feuille de route exhaustive de ses projets à venir. Parmi eux, une franchise Fallout au cœur des considérations, avec notamment la confirmation d'un nouvel épisode développé par Obsidian, à qui l'on doit l'excellent New Vegas. Ce nouveau titre serait dirigé par Josh Sawyer, un vétéran talentueux du studio et des RPG, qui a une vision assez différente de la manière de tirer la meilleure expérience de ce genre de jeux.

Une direction qui va changer la donne pour le nouveau jeu Fallout d'Obsidian ?

Dans une interview auprès de la chaîne YouTube The Examined Game, Josh Sawyer, présumé directeur du nouveau jeu Fallout développé par Obsidian, a partagé ce qu'il estime être la meilleure façon d'apprécier un RPG. « Je pense que j'ai prouvé dans de nombreux jeux sur lesquels j'ai travaillé que les RPG sont à leur meilleur, et les joueurs se sentent le plus impliqués, quand à travers leurs décisions ils peuvent contrôler beaucoup de choses, mais surtout pas tout ».

L'importance cruciale des choix pour une expérience RPG prenante

Dans Fallout New Vegas par exemple, notre personnage est loin d'être le héros légendaire qu'on voit dans tant d'autres jeux de rôle, dont ceux de Bethesda comme le très populaire Skyrim. Il s'agit d'un simple courrier portant un objet important et qui se prend une balle dans la tête pour cela. Si au fil de l'histoire nos choix peuvent aider à façonner le Désert du Mojave, il est impossible de le faire seul, et surtout cela impliquera forcément qu'on ne pourra contenter tout le monde, mais choisir la ou les faction(s) qu'on veut soutenir.

Josh Sawyer, qui a également travaillé sur New Vegas, met l'accent sur l'importance cruciale des choix cornéliens pour offrir la meilleure expérience possible dans un RPG. « Dans un jeu de rôle, une grande partie de notre savoir-faire consiste à amener le joueur à faire face à ses choix, qui semblent souvent très imparfaits. C’est ce sentiment de tourment où l’on se dit : 'J’ai deux options, chacune comportant des aspects positifs et négatifs, et je dois décider laquelle est la plus importante' ».

En attendant des nouvelles du prochain jeu postapocalyptique d'Obsidian

Pour beaucoup, Fallout New Vegas reste le meilleur jeu de la franchise depuis sa reprise par Bethesda. Pourtant, Obsidian a eu un temps de développement terriblement court pour lui donner vie. Si le studio est à nouveau au charbon dans la célèbre licence postapocalyptique, avec plus de temps et de moyen et a fortiori sous la direction de Josh Sawyer, si tel est bien le cas, on peut s'attendre à un autre titre sur le papier extrêmement prometteur.

Il faudra cependant probablement attendre de longues années avant de voir la couleur de ce nouveau Fallout par Obsidian... à condition qu'il ne soit pas annulé entre-temps ou que le studio fasse les frais de nouveaux licenciements dommageables. L'avenir nous le dira, et on l'espère pas trop irradié de mauvaises nouvelles.

© Obsidian

Source : The Examined Game sur YouTube