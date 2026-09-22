Le grand « reset » de Xbox n’épargne personne. Halo Studios est réduit à peau de chagrin pour assurer le suivi des jeux en cours alors qu’Activision reprend la main sur la licence, Ninja Theory (Hellblade) fermera, tandis que les deux studios de Forza ne feront plus qu’un. Et au milieu de ces grands chamboulements et de la suppression de 268 postes à travers les différents studios Xbox, Obsidian Entertainment désormais sous la tutelle de Bethesda. Une décision qui intervient seulement deux mois après l’annonce d’un mystérieux jeu Fallout développé conjointement par les deux studios.

Obsidian et Bethesda plus réunis que jamais pour leur nouveau jeu Fallout

Parmi toutes les annonces, celle du rapprochement entre Bethesda et Obsidian est presque celle qui fait le plus sens. Les deux entités avaient déjà collaboré à l’époque de Fallout New Vegas, en 2010. 16 ans plus tard, le studio derrière la licence et de The Elder Scrolls aura désormais la charge d’un des fleurons du RPG occidental. Les deux développeurs de Xbox avaient d’ailleurs annoncé une nouvelle collaboration il y a deux mois pour un jeu Fallout développé conjointement. Microsoft n’a pour l’heure donné aucun détail permettant de déterminer s’il s’agissait d’un nouveau jeu, d’un spin-off ou de tout autre chose.

« Obsidian continuera à travailler sur ses projets actuels, dont Grounded, en plus d’un nouveau projet Fallout développé en collaboration avec Bethesda Game Studios », a écrit Matt Booty de Xbox, dans le communiqué de presse de la firme. Aucune mention en revanche d’Avowed, sur lequel Obsidian travaillait sur une suite avant les grands bouleversements amenés par Microsoft, ni Pillars of Eternity.

Un fleuron du RPG rejoint Bethesda

Fondé en 2003, Obsidian s’est imposé comme un acteur majeur du RPG, d’abord en s’associant avec BioWare pour Star Wars KOTOR 2, puis en collaborant avec Bethesda sur Fallout New Vegas. Dans les années 2010, le studio a commercialisé Pillars of Eternity après une campagne de financement participatif, avant de lancer un RPG de science-fiction dans l’esprit de Fallout, The Outer Worlds. Obsidian avait ensuite été racheté par Microsoft en 2018 dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer l’offre du Xbox Game Pass.

Presque 10 ans plus tard, cette stratégie est un échec fulgurant qui pousse Microsoft à opérer constamment des changements. Désormais, Xbox se focalisera sur ses franchises à succès telles que Fallout, The Elder Scrolls, Diablo ou encore Doom. Alors qu’Obsidian planifiait le développement d’Avowed 2, le studio s’est entre-temps vu confier la mission de créer un nouveau jeu Fallout. Son développement se fera donc plus étroitement que jamais avec Bethesda.

Source : Xbox