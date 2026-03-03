Si l’actualité de Bethesda aura été particulièrement active ces dernières semaines, deux des projets très attendus par les fans restent toutefois encore aux abonnés absents : les remasters de Fallout 3 et Fallout New Vegas. Pourtant, plusieurs sources fiables l’assurent : le retour de ces deux opus serait bel et bien une réalité, même si la firme ne souhaite visiblement pas encore s’épancher sur la question pour le moment. Mais c’était sans compter sur l’apparition d’un nouvel indice qui n’a pas manqué de remettre le feu aux poudres.

Le remaster de Fallout New Vegas officiellement teasé ?

En effet, dans un post publié sur LinkedIn en fin de semaine dernière, Iron Galaxy Studios a révélé avoir réalisé sa traditionnelle « réunion d’entreprise du mois de février », en vue de « faire le point sur [ses] activités récentes et [ses] projets à venir ». Une information en apparence plutôt anodine pour un studio, donc, qui a pourtant largement capté l’attention des fans de Fallout. En cause : l’image qui accompagne le post en question, sur laquelle un écran de chargement aux couleurs de la franchise de Bethesda est mis en avant.

Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’il n’aura alors pas échappé aux fans les plus ardus qu’il s’agit plus précisément d’une image provenant de Fallout New Vegas, épisode très apprécié d’Obsidian Entertainment sorti en 2010. Autant dire qu’au regard des dernières rumeurs, il n’en fallait donc pas plus aux joueurs pour s’imaginer qu’il s’agit-là d’un nouveau – et peu subtil – teasing au regard de l’existence de ces remasters à venir. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil aux réponses du post en question pour s’en rendre compte.

« Je n’arrive pas à croire que j’ai découvert l’existence du remaster de Fallout New Vegas via LinkedIn » s’amuse par exemple un internaute face à cette communication assez inhabituelle. « Fallout New Vegas est en route » s’exclame un deuxième, tandis que d’autres encore font preuve d’un peu plus de réserve, mais sans être dupes pour autant. Maintenant, la grande question reste toutefois de savoir si cela signifie qu’une annonce est imminente, ou si Iron Galaxy a simplement décidé de s’amuser un peu suite aux rumeurs de ces dernières semaines.

Un studio loin d’être étranger à la franchise

En attendant de le découvrir, profitons-en pour rappeler que le studio n’en serait alors pas à sa première contribution sur les franchises de Bethesda. Ces dernières années, il a par exemple contribué au développement de Fallout 76 et The Elder Scrolls Online, en plus d’assister l’éditeur sur la conception des versions VR de The Elder Scrolls 5: Skyrim et Fallout 4. Iron Galaxy est également réputé pour avoir assuré le portage Nintendo Switch de Skyrim, qui a connu des retours très positifs. De quoi rassurer les fans de Bethesda, donc.

Reste maintenant à savoir jusqu’où ira l’implication du studio dans ces fameux remasters. Peut-on s’attendre à ce qu’il s’occupe à la fois de Fallout New Vegas et de Fallout 3 ? Ou le travail a-t-il été réparti entre plusieurs équipes afin de maximiser leur efficacité et de sortir les deux projets sur une période relativement réduite ? L’avenir nous le dira. Cela dit, à en croire Jez Corden, il ne faut cependant pas s’attendre à ce que l’un ou l’autre de ces remasters ne voit le jour « dans un avenir proche », même s’il n’est pas impossible qu’on en entende parler dès cette année.

Source : Iron Galaxy Studios