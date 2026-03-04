C’est un nouveau rebondissement qui tombe dans l’affaire des remasters de Fallout. Depuis plusieurs semaines maintenant, des rumeurs prétendent que Bethesda travaillerait en coulisses sur le retour de deux épisodes très appréciés des fans de la franchise, à savoir Fallout 3 et Fallout New Vegas. Et alors que cela reste évidemment à confirmer, Iron Galaxy Studios venait récemment remettre un peu d’huile sur le feu avec un mystérieux poste qui semblait confirmer l’existence d’au moins l’un des remasters. Mais celui-ci l’assure : en réalité, il n’en est rien.

Iron Galaxy Studios nie avoir teasé un remaster de Fallout

Nous vous en parlions il n’y a pas plus tard qu’hier, un poste LinkedIn publié fin février par Iron Galaxy n’a pas manqué de faire réagir la communauté Fallout ces derniers jours. En cause notamment : le fait que celui-ci évoque la tenue d’une réunion d’entreprise centrée sur « [ses] activités récentes et [ses] projets à venir », avec une image provenant de Fallout New Vegas distinctement affichée sur les écrans du studio. Forcément, il n’en fallait donc pas plus aux joueurs pour s’imaginer que nous avions affaire à un joli teasing de la part d’Iron Galaxy.

Devant la quantité de médias ayant repris l’information, ce dernier a toutefois décidé de remettre les choses au clair en affirmant qu’il n’y a en fait « rien à voir ici ». « Désolé d’avoir réveillé les volcans, mais il s’agissait simplement d’un aperçu des coulisses de notre réunion d’entreprise. Nous utilisons cette diapositive tous les mois et cela n’a rien à voir avec un travail en cours sur Fallout » explique Iron Galaxy. « Comme vous pouvez l’imaginer, nous adorons Fallout nous aussi. Maintenant, veuillez nous excuser, nous retournons dans notre abri ».

Réalité… ou damage control ?

Vous l'aurez compris, donc : circulez, il n'y a rien à voir. Enfin, tout du moins est-ce ce que le studio cherche à nous faire croire. Après tout, ce serait loin d’être la première fois qu’une compagnie dément travailler sur un certain projet, jusqu’à ce que celui-ci ne finisse par être officialisé ensuite. Et les fans de Fallout en ont bien conscience. « C’est exactement ce que dirait une entreprise travaillant secrètement sur des remasters de Fallout » a par exemple répondu un internaute, avec un tweet cumulant actuellement plus de 1 000 likes.

Malheureusement, en attendant de savoir si Iron Galaxy travaille bel et bien sur un remaster de Fallout New Vegas, ou si ce démenti est tout ce qu’il y a de plus légitime, nous n’avons d’autre choix que de nous en tenir à ce communiqué. Cela étant, si les rumeurs partagées auparavant disent vrai, il n’est pas impossible que nous soyons fixés sur la question plus tard cette année. Mais en attendant, les fans de Fallout devront se contenter du retour de Fallout 4 sur Nintendo Switch 2, dont l’Édition Anniversaire est disponible depuis le 24 février dernier.

Source : Iron Galaxy Studios