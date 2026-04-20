Après The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, tout porte à croire que Bethesda prévoirait d'appliquer un traitement similaire à son autre licence phare qu'est Fallout. Cela fait en tout cas plusieurs mois que des bruits de couloir et autres rumeurs font état d'une potentielle remise au goût du jour du troisième épisode et de New Vegas, à peu près aussi vieux qu'Oblivion et qui auraient bien besoin d'une cure de jouvence. Selon un des designers derrière l'excellent spin-off d'Obsidian, il se pourrait toutefois que Bethesda ne soit tout simplement pas capable de le remasteriser.

Un Remaster de Fallout New Vegas techniquement impossible pour Bethesda ?

Bien que Fallout New Vegas soit pour beaucoup l'épisode « moderne » qui représente le mieux l'esprit des jeux originaux de Black Isle Studios et Interplay, on sait aujourd'hui que sa création chez Obsidian fut dans la douleur, avec notamment un temps de développement bien trop court, forçant le studio à faire de nombreux sacrifices et l'empêchant d'aller pleinement au bout de ses ambitions. 16 ans après sa sortie, l'un de ses designers principaux, Chris Avellone, a récemment reparlé des coulisses de ce titre iconique, et partagé son avis quant son potentiel Remaster.

« Je ne crois pas que Bethesda a le savoir-faire nécessaire pour faire un Remaster de Fallout New Vegas », a-t-il déclaré dans une interview auprès de TKs-Mantis. Pour plus de contexte, il a expliqué que, avant sa sortie, Bethesda avait demandé à Obsidian de lui « livrer tout le code source » contre un chèque de 10 000 dollars. Mais le PDG d'Obsidian de l'époque, Feargus Urquhart, aurait refusé. « Ce que ça veut dire, c'est que comme Bethesda n'a pas le code source du jeu, il ne peut techniquement pas le recréer », a précisé Chris Avellone.

Il a toutefois ajouté que Bethesda pourrait trouvé une parade pour compenser le fait qu'il ne dispose pas du code source de Fallout New Vegas. « Une solution alternative serait de faire sur Fallout 3 ce qu'ils ont fait sur Oblivion Remastered et bricoler un Remaster de New Vegas à partir de ça ». Autrement, compte tenu du fait que Bethesda et Obsidian appartiennent désormais à Microsoft, une possible collaboration entre les deux studios serait envisageable, malgré un historique assez conflictuel. Reste cependant déjà à voir ce que donnera un Fallout 3 Remastered quant à lui quasiment assuré avant de caresser l'idée d'un traitement similaire pour New Vegas.

Source : TKs-Mantis sur YouTube