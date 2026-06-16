Au milieu du récent climat postapocalyptique au sein de son éditeur, un Remake de la saga Fallout que les fans appellent de leurs vœux semble se concrétiser un peu plus.

Depuis la découverte dans des documents juridiques dans le cadre du procès entre Microsoft et la FTC pour le rachat d'Activision-Blizzard, on savait qu'Oblivion et Fallout 3 allaient recevoir une cure de jouvence. L'année dernière, on en a eu l'illustration concrète avec Oblivion Remastered, et un traitement similaire pour le troisième épisode de la célèbre franchise postapocalyptique devrait arriver dans un futur plus ou moins proche. Secrètement, les fans espèrent qu'un autre jeu iconique de la franchise de l'ère Bethesda ait droit à une relecture. Et un nouveau rapport à son égard tend à confirmer une fois encore sa possible existence.

Un nouveau jeton au crédit d'une relecture d'un monument de la saga Fallout

Alors que Fallout 5 pourrait finalement sortir plus tôt que prévu, car ferait partie de la nouvelle stratégie de Xbox pour « raviver la marque »... au prix potentiel de plusieurs studios acclamés, mais a priori pas viables économiquement, plusieurs bruits de couloir évoquent depuis des années que de précédents jeux de la franchise postapo pourraient avoir droit à une remise au goût du jour à la Oblivion Remastered.

Le candidat le plus évident serait Fallout 3, mais d'autres rumeurs tendent à indiquer que le très populaire New Vegas pourrait également être de la partie. Il y a quelques jours, de mystérieux listings de jouets McFarlane ont d'ailleurs alimenté la chose, malgré le fait que Chris Avellone, vétéran d'Obsidian, a récemment évoqué qu'une telle chose serait selon lui « techniquement impossible ».

Cela vaut ce que ça vaut, mais un leaker généralement bien informé, qui a notamment révélé les Remakes de StarFox et Ocarina of Time bien avant les annonces de Nintendo, a ajouté sa propre pierre à l'édifice des rumeurs autour d'une revisite de Fallout New Vegas. Celui-ci a en effet répondu à un utilisateur sur X.com que « les précédents rapports ont du mérite ». La balle est toutefois dans le camp de Xbox, Bethesda et potentiellement Obsidian pour faire de ces « précédents rapports » une réalité.

Mais le fait que la saison 2 de la très populaire série Fallout se soit déroulée majoritairement dans le Désert du Mojave et à New Vegas a peut-être aidé les exécutifs à voir le bien-fondé d'une telle revisite du jeu original. L'avenir nous le dira.

Source : X.com