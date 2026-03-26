16 ans après sa sortie et malgré le succès commercial explosif de Fallout 4, la plupart des fans de la licence ont toujours martelé que Fallout New Vegas reste le meilleur jeu de la licence sous pavillon Bethesda. Ce notamment grâce au fait qu'il respecte plus l'esprit des jeux originaux de Black Isle et Interplay, avec une dimension RPG qui a peu à peu disparus des jeux développés par Bethesda même, et des vétérans du géant américain, qui ont justement travaillé sur les épisodes 3 et 4, l'a récemment admis.

Fallout New Vegas salué par des vétérans de Bethesda

Au micro du podcast Kiwi Talkz, Jonah Lobe, ancien artiste des personnages sur Fallout 3 et 4, développés par Bethesda, ainsi que Nate Purkeypile, artiste monde sur les mêmes jeux ainsi que sur Fallout 76, ont parlé plus en détail du cas très à part de Fallout New Vegas. Il s'agit en effet du seul épisode édité par Bethesda mais développé par Obsidian, composé à l'époque de plusieurs vétérans de Black Isle et Interplay, les créateurs des jeux originaux. Et, malgré un temps de développement extrêmement court, qui les a forcé à faire de nombreux sacrifices et coupures, on ressent très fortement cette influence, avec un Désert du Mojave sombre, tout en nuances, avec une bonne dose d'humour noir/trash, mais aussi une dimension RPG nettement supérieure aux jeux de Bethesda.

« Au départ, je trouvais l'avis des fans un peu injuste. On a créé 90 % des graphismes, on a développé le moteur, on l'a fait dans un délai très court, et Obsidian a pu se concentrer uniquement sur l'histoire de Fallout New Vegas. Avec le recul, force est de constater qu'ils ont fait un travail formidable. Honnêtement je les applaudis et je pense qu'ils ont mieux retranscrit l'esprit Fallout que nous sur bien des aspects », affirme Jonah Lobe. « J'étais toutefois un peu triste que notre équipe de conception n'ait pas pu mettre en œuvre des arcs narratifs aussi ambitieux ».

Nate Purkeypile a partage un avis similaire. « Il aurait été intéressant de voir davantage de cette approche plutôt que le système de factions, qui n'a pas eu les mêmes conséquences dans Fallout 4 », ajoute-t-il. « Je pense que Fallout New Vegas est un très bon jeu, mais il a aussi des points faibles. Je trouve que ses donjons et la conception de son monde sont moins convaincants que dans nos jeux ».

Source : Kiwi Talkz sur YouTube